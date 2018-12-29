捕蚊燈放7天！他實測得「尖形蚊子山 」　網友手刀下訂單：可以滅族了

▲ 捕蚊燈實測成果 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

家中如果有花花草草等盆栽，很容易吸引蚊蟲靠近；另外不只夏天，冬天也有許多「地下家蚊」出沒擾亂生活品質。有網友為了消滅這些蚊子，祭出2台捕蚊燈求改善；沒想到一週之後看到實測結果他也嚇壞了，直呼「不唬爛」，網友也因此被燒到，紛紛手刀下訂單買捕蚊燈。

一位莊姓網友在臉書「爆廢公社」中貼出2張照片表示，「不誇張，1週的量。我家門口的兩台捕蚊燈。」圖中可見，綠色的捕蚊燈中關了大量的死蚊子，整整超過捕蚊燈空間的一半。倒出後畫面更是可觀，蚊子屍體不但塞滿盆栽下的底盤，還形成一座尖尖的小山丘，毛毛的樣子讓人忍不住起雞皮疙瘩。

▲ 其實是茶葉？（圖／翻攝自爆廢公社）

除了捕蚊燈，也有網友提供簡單妙招，用身邊隨手可取得的材料一樣可以達到相同效果。本站曾報導過《一招誘餌殺爆蚊子！網試用5天「屍疊高山」》，有人自製「寶特瓶陷阱」，先把隨便濃度的糖水倒入寶特瓶裡，等冷卻之後在糖水上蓋一層「酵母菌」，瓶子外身再用報紙包住遮光，最後放入牆邊、角落。從他PO出的成效照可看見，寶特瓶有一層約2公分高的屍海，畫面一樣很壯觀。

▲自製寶特瓶陷阱。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友被這番景象嚇壞表示，「哇...被這一堆叮到...整個人應該會腫的像苦瓜」、「誇張的是你家怎麼會有這麼多蚊子」、「我家放陽台，一個禮拜只有3隻」、「這不是抄家滅族了，是滅國！」、「太強大了！跪求牌子」。也有不少人看錯表示，「好像茶葉」、「泡茶囉！」、「我以為是海苔酥」、「這是雜草吧」、「以為你在介紹茶葉」。

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