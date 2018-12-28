影／放了16年！家中鐵盒內「找到一支Nokia 3315」　她無聊充個電：奇蹟出現

記者黃君瀚／綜合報導

智慧型手機的年代，5吋螢幕連上網路，聽歌、社交、玩遊戲，彷彿可以裝下全世界，功能手機則漸漸從時代洪流中退去。有女網友在家中鐵盒中翻找出一支16年前購入的Nokia 3315，只是無聊插上電源，沒想到各種功能都可以完美運行，歲月沒有在它身上留下明顯痕跡，只是人心變了，再也回不去那單純的年代。

李姓女網友28日下午在「爆廢公社公開版」分享一段影片，她在家中整理鐵盒時，無意間翻出一支16年前的Nokia 3315手機。突然一個大膽想法湧上心頭，拿起一旁專屬的充電線接上，「心想幫它充電，竟然神奇的能開機！」

▲女網友在家中發現塵封已久的Nokia 3315。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲開機後，測試實體數字鍵輸入能正常顯示。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

這段37秒短片中，李女左手拿著薄荷綠色的Nokia 3315，小巧外型輕鬆掌握。接上電源成功開機後，她隨手嘗試了幾個功能，包含點按實體數字鍵盤、調整音量大小等，操作依舊順暢，「好懷念按鍵式手機」、「好懷念黑白簡單螢幕」、「重點是根本回不去了」。

影片貼上網，許多網友感動不已，想起了兒時記憶，「以前按鍵大家都在比打字快的」、「妳又能玩貪食蛇了」、「可以留下來當傳家寶唷」、「果然是神機、一代傳奇，還能開機」、「當時手機整隻泡水，打開曬乾繼續能用」、「好多回憶湧現，貪食蛇、星際大戰，還有鈴聲編輯，摔不爛的神機！」

▲音量鍵加減使用上相當順暢。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

Nokia 3315「波浪機」是Nokia 3310大成功後的升級續作，最獨特之處在於波浪造型按鍵，2002年5月上市，建議售價為新台幣5200元，瞄準亞太地區年輕消費族群，擁有個人化功能和高CP值。

Nokia 3315最經典之處，莫過於繼承3310以來擁有的自編鈴聲功能、個人化簡訊提示音和簡訊聊天室，而4款趣味遊戲貪食蛇、星空大戰、撿金豆與記憶遊戲更是當年最火熱好玩的消閒娛樂，陪伴了一整代的台灣人成長。

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▼Nokia 3315背面造型。（圖／翻攝爆廢公社公開版）