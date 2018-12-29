陳其邁大解放「顏面朝地」人體衝浪　網笑：他到底嗑了什麼！

▲陳其邁心情high跳入人群玩人體衝浪。（圖／翻攝自PTT，下同）



記者林彥臣／綜合報導

前立委陳其邁在參選高雄市長失利後，人氣不降反升，他在28日晚間參加樂團滅火器在高雄的一場小型演唱會時，竟然形象「大解放」與現場觀眾玩起人體衝浪。相關照片更在PTT上瘋傳，讓大票網友笑翻，覺得陳其邁崩壞了。

樂團滅火器28日晚間在高雄舉辦一場小型演唱會，特別邀請到陳其邁擔任「神秘嘉賓」，心情大high的他竟然形象「大解放」，衝入人群之中玩起「人體衝浪」，底下的觀眾也很配合陳其邁，一棒接一棒把他傳給後方的人群。

PTT鄉民看到照片時表示，「哈哈哈，他瞬間變最敢玩的政治人物了」、「推！他最近嗑了什麼呀？」、「選前這樣玩就贏了啊」、「omg邁邁壞掉惹喇」、「選前之夜不這樣玩XDD」、「選前之夜搞能從小港抬到鳳山吧」。

▲陳其邁在滅火器演唱會玩人體衝浪。（圖／取自陳其邁臉書）



陳其邁在競選期間，向來給人拘謹嚴肅的印象，敗選之後直播他與愛貓「陳小米」的趣味互動，以及請支持者喝咖啡，溫暖獻唱「紅豆」等溫暖舉動讓他的「暖男形象」深植人心大獲好評，人氣反而扶搖直上。

陳其邁在現場還被訪問到是否會出席2019的跨年演唱會，他在滅火器演唱會的時候表示，自己不會去參加跨年演場會了，而且自己的歌聲就跟台北市長柯文哲一樣五音不全，還是別唱了。

