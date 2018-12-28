王義川競總成立 林佳龍酸沈智慧「全台中的笑話」

▲王義川成立競選總部，林佳龍到場力挺，酸對手沈智慧是「全台中的笑話」。（圖／王義川競總提供）

記者李忠憲／台中報導

民進黨北屯北區立委補選候選人王義川28日成立競選總部，前台中市長林佳龍到場力挺。並火力全開酸沈智慧說，「台中有三川，綠川、柳川、王義川」已成順口溜，對手（指沈）卻說「綠、柳川在中西東南區」，抨擊王選錯區。她當過6屆立委，選過北區、北屯區，卻不知綠柳川流經北屯、北區，會成全台中笑話。

剛卸任的台中市林佳龍28日前往北區北屯區立委補選候選人王義川競選總部成立給予祝賀，北屯、北區綠營議員也全員到齊，更有多位里長到場，場面十分熱鬧。

▲王義川成立競選總部，林佳龍與選區綠營議員全到場。（圖／王義川競總提供）

▲林佳龍到場力挺參選立委補選的王義川。（圖／王義川競總提供）

林佳龍表示，王義川訴求守護台中捷運，是因為新市府上任後很多政策產生變化。為了顧台中，這席一定要上，阿川會幫助新市長延續重大建設，包含捷運藍線延伸彰化及大坑、機場捷運等。王義川將前進立法院繼續爭取，未來從機場經中科、大雅進入西北屯，會經過崇德路，讓北屯北區也有捷運進入市中心。

林佳龍話鋒一轉，改批評對手國民黨籍候選人沈智慧說，台中有三川，「綠川、柳川、王義川」已成順口溜。對手卻說「綠、柳川在中西東南區」，抨擊王義川選錯區「看到鬼啊！這句話說錯了！」 已經當過6屆立委，選過北區、北屯與中西東南區的人，卻不知綠柳川流經北屯、北區，如何到中央發聲？會變全台中、全台灣的笑話 。

林佳龍說，立委補選投票率都不高，約3成，倒數1個月一定要全力拉票。這次市長選舉結果，很多人覺得意外，「重來一定會投给我！」。現在就有機會，「疼惜林佳龍，票投王義川」，就像讓他當選一樣，只要投票率高就會贏。對方知名度高，但喜好度不高，阿川知名度不高，但喜好度高。

他也說，王義川是台大土木念學士、碩士與博士，台中縣市合併後，需要懂建設的人進入中央，為台中爭取建設。他懇請大家支持王義川，讓他進入國會，守護台中發展。北屯北區立委補選任期只有1年，林佳龍懇請市民當作「試用期」，覺得阿川表現好，下回再讓阿川繼續做。

▲王義川分享掃街拜票心得，提到老翁塞1千元給他時，語帶哽咽。（圖／王義川競總提供）

王義川表示，這次立委補選是苦戰，中央黨部徵召時對他說「提名你會很痛苦喔！」，因為對手沈智慧有嚴密組織，妹妹沈佑蓮議員在社區、大樓都有鐵樁腳。國民黨過去在這裡得票率約6成，民進黨或台聯僅能拿4成。但他認為，只要黨有需要、台中有需要、台灣有需要，他沒在怕！

王義川也語帶哽咽分享掃街拜票心得說，他在市場遇到一個阿公，手濕濕的，握手時塞給他1000元，這可能是他一天賺的錢，現在這張鈔票變成他的護身符，責任更沈重，他一定會拚到底！

王義川也說，北屯北區一直被認為是深藍票區，他這次選舉主要訴求跟沈智慧做比較，比較過去、現在與未來性。沈擔任過6屆立委，但大家只要查詢沈過去表現，一定會投阿川。他懇請大家忘記北屯北區是藍營鐵票區，有信心會贏。