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林佳龍卸任後首場公開行程　盼每個人從光點成為光源

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▲▼林佳龍、廖婉如卸任後首度出席公開行程，歡送身心障礙者及家屬出遊。（圖／記者李忠憲攝）

▲林佳龍、廖婉如卸任後首度出席公開行程，神情愉快。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導
前台中市長林佳龍卸任後，27日出席第一個公開行程，也就是「有愛無礙，真情之旅」活動，歡送2千多位身心障礙者與家屬出遊台中花博，而這也是林佳龍夫婦第11年出席該活動。林佳龍表示，活動促成不易，成為市民的他充滿感謝，籌備中的「光合基金會」，就是希望每個人都是光點串聯成光網，讓自己成為光源，轉化為社會上正向的力量。

有愛無礙關懷協會創辦者、新亞裕旅行社的總經理張鼎盛，因家中2個弟弟也是身心障礙者，發願帶身心障礙者與照顧者走出戶外圓夢。他號召下大家出錢、出門、出車，從一份善心變成善行，促成這趟身心障礙者的「地表最大規模的出遊行動」，也讓照顧的家屬能喘息一下。

主辦單位27日上午舉辦第11年的「有愛無礙，真情之旅」活動，2千多位身心障礙者與家屬集合搭上遊覽車，在前市長林佳龍、廖婉如夫婦等人歡送下，前往台中花博后里園區參觀。

▲▼林佳龍、廖婉如卸任後首度出席公開行程，歡送身心障礙者及家屬出遊。（圖／記者李忠憲攝）

▲林佳龍、廖婉如致詞時叮嚀大家要注意安全。（圖／記者李忠憲攝）

林佳龍表示，這個活動來自一份善心，最後成為一個善行，11年以來已有1萬8千多人一同出遊。他也貼心叮嚀出遊的腳步，特別是幫忙的志工朋友們移動的速度，要以身障朋友為主，選擇非假日也是讓大家不會受到人潮的影響，欣賞４年來市府與各界團隊努力規劃屬於台中世界花卉博覽會的美好。

廖婉如也說，以往到遊樂園遊玩是包場進行，這次因為是花博場地較大無法為身心障礙者專屬開放，也提醒大家留意腳步放慢速度，保護自己及園區內的長者，更貼心提醒大家未來幾天天氣濕冷要做好保暖。

▲▼林佳龍、廖婉如卸任後首度出席公開行程，歡送身心障礙者及家屬出遊。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼林佳龍、廖婉如歡送搭車離開的身心障礙者及家屬，並比出愛心回應。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼林佳龍、廖婉如卸任後首度出席公開行程，歡送身心障礙者及家屬出遊。（圖／記者李忠憲攝）

林佳龍對於卸任後的第一個公開活動從這一站出發，他表示，因為知道活動不易，所以充滿感謝。卸任市長後，他說過要從「走在光裡面」到「成為光」。每個人都是一個光點，串聯成光網後，成為社會上的光源，選擇成立「光合基金會」，也是希望大家就像葉綠素吸收陽光後，將自身力量轉化成社會上正向的能量。

有媒體問到他是否到中央服務，林佳龍表示，過去4年全力投入市政工作，現在想先放空沉潛，也希望先做與社會關懷相關的事情。他認為，不一定要有公職才能為大家做事，身為市民的角色，一樣可以為社會做很多事情。

媒體也問到新市府公布「海水採礦MOU」會不會認為是清算，林佳龍說，很多事情外界都相當關心也會有評論，新的市長剛上任希望大家給他一些時間，將疑慮釐清也避免錯誤的決定，也希望過去推動的好建設政策能夠加以延續，對於新的政策他也給予祝福。

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關鍵字：林佳龍,廖婉如,光合基金會

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