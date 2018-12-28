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林佳龍傳接國安會秘書長　陳其邁接政院秘書長

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▲▼ 邁龍連線　 。（圖／記者李忠憲攝）

▲ 林佳龍傳接國安會秘書長，陳其邁接政院秘書長。（圖／記者李忠憲攝）

記者葉國吏／綜合報導

行政院長賴清德被民進黨內人士爆出，將在明年1月總預算案後請辭，內閣也會全面改組，有可能由前行政院長蘇貞昌接任，而行政院秘書長則由前立委陳其邁接任、台中市前市長林佳龍擔任國安會秘書長。

賴清德在九合一大選後有意請辭，為民進黨敗選負責，後來接受總統慰留想先穩定大局，但外界依然傳出他1月就會請辭，就連黨內人士都認為「走定了」。至於如果真的內閣總辭將由誰來接手，有傳聞指出總統蔡英文屬意前院長蘇貞昌回鍋，然而，蘇的女兒、立委蘇巧慧澄清，自己跟父親都認為賴清德是最好的閣揆人選，希望他能繼續留任。

而另一個被點名有可能成為行政院副院長的人選，是前立委陳其邁，但他21日晚間針對此事以8字總結回應，他同樣希望賴清德能繼續留在職位上，因為對方是最了解敗選原因的人，留任才能繼續打拚，關於接手副閣揆的事就是「捕風捉影，沒有此事」。

▲▼盧秀燕參加台中市長就職典禮，與林佳龍交接。（圖／台中市政府提供）

▲林佳龍傳出可能接任國安會秘書長。（圖／台中市政府提供）

根據《聯合報》報導，有親近林佳龍人士指出，林佳龍目前正在台中籌組基金會，高層也已經開始規劃，由林佳龍入府擔任國安會秘書長。

另外前立委陳其邁競選高雄市長失利後聲勢大漲，高層打算讓他出任行政院秘書長一職。至於副閣揆人選，將以財經為主，高雄目前打算由現任副閣揆施俊吉留任，或由經濟部長沈榮津出任。

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關鍵字：蘇貞昌,林佳龍,陳其邁,內閣

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