盧秀燕不排除廢止海水採礦MOU　卓冠廷：早已終止

▲卓冠廷回應稱，海水採礦投資案早已終止，市府完全沒有損失。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

針對新科台中市長盧秀燕26日大動作召開記者會，表明不排除廢止前市長林佳龍與德國霍夫曼簽署的海水採礦MOU，前新聞局長卓冠廷表示，市府早在簽MOU當天就完整公開簽約內容，並解密上網公開，且該案「早已終止」，盧市長公布一模一樣的內容，無非是「政治鬥爭」。

前新聞局長卓冠廷表示，市府今年3月6日與德國霍夫曼公司簽署合作備忘錄（MOU）時，當天早已在記者會公開簽約內容，合約全文掃描檔案在解密後已上網公開，在市府網頁也找得到合約全文掃描檔案。他不知道盧秀燕市長公佈一模一樣的東西，是什麼用意？

他說，市府也曾於市議會進行專案報告並對外完整說明，本案備忘錄中載明「甲乙雙方應知悉本合作備忘錄僅係雙方合作意願之表達，不具法律拘束（not a legally biding document）」，足以證明，本案僅止於市府對有意來台中投資業者的行政協助，與負有一定法律義務的契約完全不同。

卓冠廷說，盧秀燕選前不斷指市府有投資損失，市府先前也已多次駁斥這與事實不符，本案僅為投資諮商階段的行政協助，市府並未支付任何資金，也無任何投資損失，更沒有任何人員涉及貪瀆，該投資案也早已終止。全案僅投資查證不周，巿府對此承認疏失，並已檢討改進。

他表示，盧秀燕團隊選舉期間一再以錯誤資訊，將該案誤導為巿政重大弊案，指巿庫遭受龐大損失，但事實證明巿庫並未有任何損失。選舉已結束，我們也呼籲新巿府好好規劃推動巿政，這種以為還在選舉的政治鬥爭動作可以停止了。