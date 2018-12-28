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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／財險公司今年被罰超過4億　車險違規仍是處罰重災區

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▲▼車險成大多財險公司的違規項目。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲車險成大多財險公司的違規項目。（示意圖／達志影像／美聯社）

《北京》財險公司今年被罰超過1億　車險違規仍是處罰重災區

據《證券日報》記者不完全統計顯示，今年以來截至12月25日，財險公司合計被罰超過1億元人民幣（約新台幣4.4億元），超過保險行業處罰總金額的一半。從被罰原因來看，財險公司有八大高頻違規行為，不少財險公司因為車險違規被處罰。（證券日報）

《廣東》廣東啟動電商興農扶貧項目　首批十縣域入駐

廣東省電商興農扶貧大會暨農村電商高峰論壇在清遠英德舉行，會上啟動了廣東省電商興農扶貧項目，目前首批已有10個縣域入駐。廣東省商務廳廳長鄭建榮表示，鄉村振興戰略是黨的十九大做出的重大戰略部署，電子商務作為新興業態，有助於提高農民生活和消費水平，促進農民增收，是助力改善城鄉二元結構的有效手段。（中新社）

《北京》專家預計明年央行將降準3次以利民企融資

中國國務院總理李克強近日主持召開國務院常務會議，部署加大對民營經濟和中小企業支持，增強市場主體活力和發展信心。會議指出，要加快民企上市和再融資審核。支持資管產品、保險資金依規參與處置化解民營上市公司股權質押風險。為進一步支持和服務民營經濟發展，11月16日，國家稅務總局發布《關於實施進一步支持和服務民營經濟發展若干措施的通知》，共涉及五個方面，促進民營企業減稅降負。（新華網）

《香港》大橋、高鐵為旅遊市場增人氣　香港旅客遊內地人數增

隨著港珠澳大橋和廣深港高鐵香港段兩大基建相繼通車，為聖誕和元旦期間的短線旅遊市場增添人氣。香港特區立法會旅遊界議員姚思榮表示，隨著港人熟悉高鐵購票、過關、乘車等程序，對高鐵的接受程度也逐漸提高，使其成為出行時新的重要選擇。（中新社）

▼港珠澳大橋。（圖／CFP）

▲▼港珠澳大橋。（圖／CFP）

《甘肅》甘肅供銷系統助力脫貧：做好「必答題」答準「問答題」

甘肅省供銷合作社第四次代表大會25至27日在蘭州召開，旨在明確甘肅供銷社「為農、務農、姓農」的宗旨，加速改革，供銷社在全省脫貧攻堅和鄉村振興中承擔的責任等問題。甘肅貧困面大、貧困程度深，自然條件惡劣、發展基礎薄弱，是全國脫貧攻堅任務最重的省份之一。甘肅省委副書記孫偉表示，供銷合作社長期紮根農村、服務農民，組織體系健全，經營服務網絡完整，在帶領農民脫貧致富中具有獨特優勢。（中新社）

《湖南》衡陽住建局發通知取消樓市限價　市政府決定撤銷

衡陽市政府27日晚間發佈公告，撤銷衡陽市發改委、衡陽市住建局聯合印發的《關於暫停執行<關於規範市城區新建商品房銷售價格行為的通知>的通知》。公告稱，鑑於衡陽市發展改革委員會、衡陽市住房和城鄉建設局聯合印發的通知，對穩控房價的複雜性判斷不精準，對穩定預期的持續性認識不充分，文件出台引發了市場的誤解和網上的炒作，其影響有悖於部門出台文件的初衷，衡陽市人民政府決定撤銷該文件。（中新社）

《貴州》貴州組團赴深圳推介高端裝備及電子信息產業　現場簽約62億

貴州省工信廳組織相關工業園區、企業組團赴深圳舉行2018貴州·深圳高端裝備及電子信息產業招商推介會，現場成功簽約投資總額62.7億元（人民幣，下同）。近年來，貴州省將裝備製造、電子信息作為工業轉型升級、高質量發展的重點，兩大產業均實現了較快發展。數據顯示，2018年貴州省裝備製造業、電子信息製造業兩個產業預計全年實現工業總產值1850億元，增加值285億元，增速12%，在貴州省工業中的比重達到10% 。（中新社）

《海南》海南強調鞏固房地產調控成果堅決破除「房地產依賴症」

海南省委書記劉賜貴27日在海南省委經濟工作會議上表示，要鞏固房地產調控成果，堅守「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，堅決破除「房地產依賴症」，重點保障本地居民和引進人才的住房剛需。（中新社）

▼海南省。（圖／CFP）

▲▼海南省。（圖／CFP）

ET快訊
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