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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／中國證券博物館落戶上海　弘揚資本市場文化

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▲▼中國證券博物館二樓展廳禮查廳。（圖／翻攝自新華網）

▲中國證券博物館二樓展廳禮查廳。（圖／翻攝自新華網）

《上海》中國證券博物館落戶上海　弘揚資本市場文化

中國證券博物館日前舉行揭牌儀式，該館是經中央編辦批准、由中國證監會在上海設立的全國性行業博物館，未來將致力於收藏展示和傳承發展資本市場的歷史文化，尤其是改革開放以來資本市場的發展成就。（新華網）

《湖北》武漢至安慶段6公尺水深航道開建　打造386公里高等級通道常年通達江城

長江武漢至安慶段（簡稱武安段）6公尺水深航道整治工程日前正式開工，該工程總投資37億人民幣，建成後武安段386.5公里的航道最低維護水深將由4.5公尺提高至6公尺，屆時萬噸級船舶將不再受限於長江枯水季，可常年通達武漢。（長江日報）

《西藏》西藏為小型微利企業減免稅收　同比增長119%

截至11月底，西藏各地市稅務部門為小型微利企業減免稅收1.35億人民幣，較去年同期增加7347萬人民幣，同比增長119%。西藏對符合條件的小微企業執行增值稅自行申報、減免的簡易程式，進一步簡化受理流程，提供納稅人優惠政策紅利。截至目前，全區享受小微企業增值稅優惠政策納稅人超過13萬戶。（新華網）

《北京》陸二手車交易量　預計連續3年創新高

2018年大陸二手車交易量預計連續第3年創歷史新高，二手車市場潛力巨大。商務部市場建設司司長鄭書偉表示，隨著各地取消二手車限遷政策，二手車市場持續保持快速增長，前10個月全國累計交易1132.9萬輛二手車，同比增長13%。（新華網）

▼二手車買賣現場。（圖／CFP）

▲▼二手車買賣現場。（圖／CFP）

《上海》上海靈活就業群體專享保障明年啟動　每人最高保障9萬元

上海總工會推出《靈活就業群體工會會員專享基本保障》，明確從2019年1月1日啟動生效，最高保障待遇可達每人9.08萬人民幣，所需資金將由上海總工會與市區兩級財政予以保障。（新華網）

《北京》北京創新驅動發展總指數　連續7年穩定提升

北京創新驅動發展監測評價報告顯示，2017年北京創新驅動發展總指數為145.7，比2016年提高7.7個點，連續7年穩定提升。在分指數當中，創新要素指數表現最為活躍，2017年達到149.5，比2016年提高15.9個點，對總指數增長的貢獻率達到61.9%，成為創新驅動發展總指數攀升的有力支撐。創新發展指數和創新驅動指數分別為137.4和149.1，分別比2016年提高7.8個和1.5個點。（新華網）

《香港》廣深港高鐵首次加入春運　港人可通過居住證購票

2019年全國春運首日（1月21日）火車票正式發售。2018年有多條新開通高鐵線加入春運隊伍，其中廣深港高鐵最受關注，該高鐵包括長沙、南昌、武漢、重慶等熱門方向的春運首日車票基本售罄。（中新網）

《河南》2020年河南鄉村中小學教師平均工資不低於公務員

河南省政府印發文件要求，2020年中小學教師平均工資收入水平不低於當地公務員平均工資收入水平，旨在推進城鄉教育均衡發展。根據文件，2019年起全省將鄉鎮、村、教學點教師生活補助標準分別提高至每月200人民幣、500人民幣和800人民幣。鄉村小規模學校（不足100人的村小學和教學點）和鄉鎮寄宿制學校是農村義務教育的重要組成部分，目前存在硬件設施較差、教師待遇不高等問題，這是振興鄉村教育、推進城鄉教育一體化發展的短板。（中新網）

▼河南省許昌市。（圖／視覺中國）

▲▼河南省許昌市。（圖／視覺中國）

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