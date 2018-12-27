華聞快遞／引漢濟渭秦嶺隧洞嶺北段全面貫通

▲引漢濟渭工程。（圖／CFP）

《陝西》引漢濟渭秦嶺隧洞嶺北段全面貫通

引漢濟渭秦嶺隧洞嶺北段工程26日貫通，標誌著引漢江水入渭河流域樞紐工程取得重大進展。引漢濟渭工程是大陸「十三五」規劃的重大水利工程之一，地跨黃河、長江兩大流域，並且橫穿秦嶺，年均調水規模15億立方公尺，竣工後漢江水將通過秦嶺輸水隧洞調入關中各受水區。（新華網）

《北京》中國商標數據庫實現免費開放共享

國家知識產權局商標局26日向社會免費公開現有全部存量商標的基本信息。中國商標網服務系統的註冊用戶，均可免費下載大約3500萬件商標的基本信息，無需重複申請帳戶權限。後期系統數據將會定期更新。（中新網）

《上海》上海靈活就業群體專享保障明年啟動 每人最高保障9萬元

上海總工會出台《靈活就業群體工會會員專享基本保障》，明確從2019年1月1日啟動生效，最高保障待遇可達每人9.08萬人民幣，所需資金由上海總工會與市區兩級財政予以保障。（中工網）

《西藏》西藏為小型微利企業減免稅收 同比增長119%

截至11月底，西藏各地市稅務部門為小型微利企業減免稅收1.35億人民幣，較去年同期增加7347萬人民幣，同比增長119%。西藏對符合條件的小微企業執行增值稅自行申報、減免的簡易程式，提供納稅人優惠政策紅利。截至目前，全區享受小微企業增值稅優惠政策納稅人超過13萬戶。（中國政府網）

▼西藏。（圖／CFP）

《湖北》「湖北武漢－越南河內」跨境班列首發

「湖北武漢－越南河內」柑橘專列27日從中鐵聯集武漢中心站發車，標誌著武漢至河內跨境班列正式開行。該專列是由廣西震洋物流公司與湖北漢歐國際公司共同營運的跨國際鐵路冷鏈運輸列車，可直接將產品從武漢經廣西憑祥出境運往越南河內。此前湖北出口至越南的貨物大多先經集裝箱卡車運至深圳再海運至河內，此趟專列的運輸綜合成本較跨境公路運輸價格便宜30%，較水運時間節約50%。（中新網）

《北京》北京加強管理文藝節目 採用「紅黑名單」機制

北京推出加強廣播電視和網路視聽文藝節目管理的實施細則，還將建立准入和退出機制，實行「紅黑名單」動態管理，切實糾正文藝節目中存在的明星過多、追星炒星、泛娛樂化、高價片酬、收視率造假等問題。（新華網）

《西藏》「電力天路」青海送西藏功率 首次達60萬千瓦

中國國家電網青海電力公司指出，「電力天路」工程±400千伏柴拉直流系統輸變電工程已完成大負荷試驗，試驗期間柴拉直流青海送西藏功率首次達到60萬千瓦。青藏交直流電力聯網工程東起青海西寧，西至西藏拉薩，全長2530公里，工程平均海拔4500公尺，途經三江源、可哥西裡以及藏北高原等自然保護區，這是目前海拔最高的直流輸電工程。（中新網）

《江蘇》兩年封橋維修 南京長江大橋恢復對外開放

南京長江大橋自2016年10月進行全封閉維修改造，今年12月26日正式恢復對外開放。該橋建於1968年，也是長江上第一座由中國自行設計和建造的特大型公鐵兩用橋樑，改造遵循「維持原設計荷載等級、保持原橋歷史風貌、提高結構安全耐久性」原則。（新華網）

▼南京長江大橋。（圖／翻攝自新華網）