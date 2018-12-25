　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／上海新建商品住宅銷售面積　連續2個月下滑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼上海虹口區的某商品房住宅社區。（圖／CFP）

▲上海虹口區的某商品住宅社區。（圖／CFP）

《上海》上海新建商品住宅銷售面積　連續2個月下滑

上海市統計局透露，10月份以來上海新建商品住宅銷售面積連續2個月下滑；前11個月上海新建商品住宅銷售面積1235.97萬平方公尺，同比增長3.0%。根據測算，繼10月份新建商品住宅銷售面積跌破100萬平方公尺以來，11月續跌至82.75萬平方公尺，環比下降15.25%。（新華網）

《江蘇》蘇皖八市共建國家級都市圈　強化公共服務共享

2018年南京都市圈黨政領導聯席會議指出，南京都市圈八市將瞄準高質量一體化，建立都市圈產業技術創新戰略聯盟，建立疑難重症會診和轉診綠色通道等，打造同城化程度較高、具有較強影響力和競爭力的國家級都市圈。南京都市圈橫跨江蘇、安徽兩省，包括南京、鎮江、揚州、淮安、蕪湖、馬鞍山、滁州、宣城，這是大陸為數不多的跨省都市圈。（中新網）

《北京》2018年進口額有望突破2兆美元

2018全國商務工作會議透露，中國今年進口額有望突破2兆美元，創下歷史新高；商務部將採取多種措施進一步擴大進口。商務部外貿司副司長宋先茂指出，今年以來中國降低包括藥品、汽車、日用品等項目的進口關稅，關稅總水平從9.8％降至7.5％。（新華網）

《北京》陸高鐵營業里程達2.9萬公里　超過世界總數三分之二

中國鐵路總公司透露，到了2018年底，中國高鐵營業里程達到2.9萬公里，超過世界高鐵總里程的三分之二，成為世界上高鐵里程最長、運輸密度最高、成網營運場景最複雜的國家；高鐵動車組累計運輸旅客突破90億人次，成為中國鐵路旅客運輸的主要管道。（中新網）

▼復興號以350公里的時速在京滬高鐵上載客營運。（圖／CFP）

▲▼中國高鐵「復興號」以每小時350公里的速度在京滬高鐵上載客運營。（圖／CFP）

《遼寧》瀋陽促進中小微企業融資　最高提供300萬元創業擔保貸款

遼寧瀋陽出台促進中小微企業融資服務若干政策措施，除了建築業、娛樂業以及按摩、網咖等國家限制行業，吸納就業人數達到原有職工總數15%以上（含15%）的小微企業，可按規定申請貸款期限最長不超過2年、貸款額度不超過300萬元的創業擔保貸款。申請創業擔保貸款的企業應與當年吸納新就業人員簽訂1年以上期限勞動合同，並依法繳納社會保險費。財政部門對於符合政策條件的小微企業貸款，按照貸款合同簽訂日貸款基礎利率的50%給予貼息。（新華網）

《北京》陸力爭3到5年實現全國中小學影視教育普及

大陸教育部、中宣部發布指導意見，提出用3到5年時間，力爭實現全國中小學影視教育基本普及，以促進學生們的德智體美勞全面發展。指導意見明確，通過3到5年時間，全國基本建立形式多樣、資源豐富、常態展開的中小學影視教育工作機制，包括落實影視教育活動時間，學校、青少年校外活動場所和社會觀影資源取得充分利用。（新華網）

《天津》保稅集拼業務新模式落地天津

大陸外運東疆倉22日在天津東疆保稅港區正式開倉運營，該倉是華北地區唯一採用保稅倉模式操作集拼業務的倉庫，總建築面積約5000平方公尺，為天津自貿區東疆保稅港區開展國際中轉集拼業務。（東方財富網）

《北京》三北防護林建設40年　對沙化土地減少的貢獻率大約15%

三北防護林工程建設40年來，大陸的防風固沙林面積增加154%，對沙化土地減少的貢獻率約為15%。三北防護林是官方在西北、華北、東北地區興建的森林帶，用以減緩荒漠化和水土流失，自1978年11月開始動工，分3個階段、8期工程進行，預計2050年完成。瀋陽應用生態研究所所長朱教君指出，大陸沙漠化面積從2000年起大幅減少，主要來自三北防護林的貢獻；其次是人民受到三北防護林啟發，在生態意識上有所提升。（新華網）

▼三北防護林旨在減緩荒漠化和水土流失現象。（圖／翻攝自新華網）

▲▼三北防護林旨在減緩荒漠化和水土流失現象。（圖／翻攝自新華網）

ET快訊
怕員工塞車！老闆宣布12/28上到中午　4佛心規定網友搶應徵
高雄負債3千億花在這！愛河千萬清污船　10年只撈3支寶特瓶

關鍵字：華聞快遞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／2019年元旦起　中國調整部分商品進出口關稅

華聞快遞／《電子商務法》明年元旦實施！代購者須辦營業執照＋繳稅

華聞快遞／5年增加超過1倍！　陸2018年日均新企業達1.84萬戶

華聞快遞／四川外商投資總額達1028億美元　同比增長16.58%

陸今年航天發射37次世界第一　美太空公司CEO：Amazing

野生大熊貓被捕捉　見人羞躲木頭後：不要看我～

大陸推措施挺中小企業　李克強：打造公平競爭環境、減稅降費

華聞快遞／上海新建商品住宅銷售面積　連續2個月下滑

「抓」88個娃娃總價1.4萬元　夫妻倆10天後被逮了

2018版聖誕老人出爐！「紅帽+白鬍子」鰲拜要被玩壞了…

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

陳水扁以「我看錢最輕」駁馬英九 網友狠酸：海珊最不愛打仗！

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

陸今年航天發射37次世界第一　美太空公司CEO：Amazing

野生大熊貓被捕捉　見人羞躲木頭後：不要看我～

大陸推措施挺中小企業　李克強：打造公平競爭環境、減稅降費

華聞快遞／上海新建商品住宅銷售面積　連續2個月下滑

「抓」88個娃娃總價1.4萬元　夫妻倆10天後被逮了

2018版聖誕老人出爐！「紅帽+白鬍子」鰲拜要被玩壞了…

直播主吃辣椒泡麵拚人氣　屁股辣辣der「痔瘡發作」！網傻眼曝暗黑真相

老媽叫厭學兒子「翻垃圾筒」　徒步9公里後秒變乖

火車票無紙化　大陸鐵路試點「身分證進站，二維碼檢票」

滴滴司機爽約　女大生錯過最後一場研究所考試：白努力一年

獨／情傷「車客兄」！9555抓猴坦克災損曝光　初估20萬才能復出

該救老婆還是媽媽？…海嘯灌入面臨「悲劇抉擇」　生還男痛哭！

陸今年航天發射37次世界第一　美太空公司CEO：Amazing

37歲宋慧喬發狠瘦出新高度！穩坐南韓第一女神寶座

「一出場就鳥獸散」越南團153人來台152人失蹤　旅行公會曝損失金額

來台越南團爆史上最大脫逃事件！153人全落跑「只剩下1人」

全台最高燒肉店！乾杯集團新品牌「和牛47」將於微風南山亮相

圖／緊緊握住侯友宜　新北將成朱立倫選總統最強後盾

金髮外送哥好眼熟...竟是《獅子王強大》偶像劇男神

林子偉憶童年玩「紙球」　感念盧永清老師鼓勵運動發展

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

大陸熱門新聞

少年賣腎換iPhone　7年後..

14歲女被拐生3娃　大兒子是公..

鄰偷窺監視器1個月　意外揭沙包..

欠薪4年遭討！慣老闆：拿百億買..

廈門加碼惠台　推台商台胞服務年

平潭公鐵跨海橋完成95%

76.4%網友滿意2018雙城..

「非洲豬瘟」達百例　台灣恐經濟..

姚明一家遊杜拜　8歲女兒身高驚..

影／8歲女童遭虐　母扯她頭髮賞..

快訊／福建公車「被挾持」5死2..

台青發揮創意　平潭小漁村吹起文..

正妹酸服務生　被潑99度熱湯毀..

更多熱門

相關新聞

泉州發布「惠台73條」措施

福建泉州24日對外發布《關於促進泉台經濟文化交流合作的若干措施》(簡稱惠台73條)，推動在泉台灣同胞、台資企業享受同等待遇，進一步密切深化泉台經濟文化交流合作。據悉，措施包括擴大泉台經貿合作、支持台胞在泉實習就業創業、深化泉台文化交流、方便台胞在泉安居樂業等內容。

中國明年調整部分商品進出口關稅

《電商法》：代購者須辦營業執照＋繳稅

中國2018日均新設企業達1.84萬戶

四川外商投資總額達1028億美元

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

少年賣腎換iPhone　7年後帥氣模樣全毀

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

滴妹「史上最大尺度」曝上空畫面

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

應采兒現身嬰兒用品店　網：肚子好大

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

交換禮物下限50元！他「掏2張鈔票」網吐了

全國正副議長名單1次看　綠僅3席

帕布颱風最快周四生成　跨年連假全台濕涼

企鵝妹考上台大！　亮出學員證

蔡英文砲轟葉俊榮讓大家措手不及

花蓮爆豬隻集體死亡　遭養豬戶丟棄在河邊

柯P就職「超極簡風」　15萬搞定不邀貴賓

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻轉人生

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面