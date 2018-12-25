華聞快遞／上海新建商品住宅銷售面積　連續2個月下滑

▲上海虹口區的某商品住宅社區。（圖／CFP）

《上海》上海新建商品住宅銷售面積 連續2個月下滑

上海市統計局透露，10月份以來上海新建商品住宅銷售面積連續2個月下滑；前11個月上海新建商品住宅銷售面積1235.97萬平方公尺，同比增長3.0%。根據測算，繼10月份新建商品住宅銷售面積跌破100萬平方公尺以來，11月續跌至82.75萬平方公尺，環比下降15.25%。（新華網）

《江蘇》蘇皖八市共建國家級都市圈 強化公共服務共享

2018年南京都市圈黨政領導聯席會議指出，南京都市圈八市將瞄準高質量一體化，建立都市圈產業技術創新戰略聯盟，建立疑難重症會診和轉診綠色通道等，打造同城化程度較高、具有較強影響力和競爭力的國家級都市圈。南京都市圈橫跨江蘇、安徽兩省，包括南京、鎮江、揚州、淮安、蕪湖、馬鞍山、滁州、宣城，這是大陸為數不多的跨省都市圈。（中新網）

《北京》2018年進口額有望突破2兆美元

2018全國商務工作會議透露，中國今年進口額有望突破2兆美元，創下歷史新高；商務部將採取多種措施進一步擴大進口。商務部外貿司副司長宋先茂指出，今年以來中國降低包括藥品、汽車、日用品等項目的進口關稅，關稅總水平從9.8％降至7.5％。（新華網）

《北京》陸高鐵營業里程達2.9萬公里 超過世界總數三分之二

中國鐵路總公司透露，到了2018年底，中國高鐵營業里程達到2.9萬公里，超過世界高鐵總里程的三分之二，成為世界上高鐵里程最長、運輸密度最高、成網營運場景最複雜的國家；高鐵動車組累計運輸旅客突破90億人次，成為中國鐵路旅客運輸的主要管道。（中新網）

▼復興號以350公里的時速在京滬高鐵上載客營運。（圖／CFP）

《遼寧》瀋陽促進中小微企業融資 最高提供300萬元創業擔保貸款

遼寧瀋陽出台促進中小微企業融資服務若干政策措施，除了建築業、娛樂業以及按摩、網咖等國家限制行業，吸納就業人數達到原有職工總數15%以上（含15%）的小微企業，可按規定申請貸款期限最長不超過2年、貸款額度不超過300萬元的創業擔保貸款。申請創業擔保貸款的企業應與當年吸納新就業人員簽訂1年以上期限勞動合同，並依法繳納社會保險費。財政部門對於符合政策條件的小微企業貸款，按照貸款合同簽訂日貸款基礎利率的50%給予貼息。（新華網）

《北京》陸力爭3到5年實現全國中小學影視教育普及

大陸教育部、中宣部發布指導意見，提出用3到5年時間，力爭實現全國中小學影視教育基本普及，以促進學生們的德智體美勞全面發展。指導意見明確，通過3到5年時間，全國基本建立形式多樣、資源豐富、常態展開的中小學影視教育工作機制，包括落實影視教育活動時間，學校、青少年校外活動場所和社會觀影資源取得充分利用。（新華網）

《天津》保稅集拼業務新模式落地天津

大陸外運東疆倉22日在天津東疆保稅港區正式開倉運營，該倉是華北地區唯一採用保稅倉模式操作集拼業務的倉庫，總建築面積約5000平方公尺，為天津自貿區東疆保稅港區開展國際中轉集拼業務。（東方財富網）

《北京》三北防護林建設40年 對沙化土地減少的貢獻率大約15%

三北防護林工程建設40年來，大陸的防風固沙林面積增加154%，對沙化土地減少的貢獻率約為15%。三北防護林是官方在西北、華北、東北地區興建的森林帶，用以減緩荒漠化和水土流失，自1978年11月開始動工，分3個階段、8期工程進行，預計2050年完成。瀋陽應用生態研究所所長朱教君指出，大陸沙漠化面積從2000年起大幅減少，主要來自三北防護林的貢獻；其次是人民受到三北防護林啟發，在生態意識上有所提升。（新華網）

▼三北防護林旨在減緩荒漠化和水土流失現象。（圖／翻攝自新華網）