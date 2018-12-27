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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／地鐵6號線西延12月底開通　網驚呼：新站「美到可以拍婚紗」

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▲▼北京地鐵6號線西延。（圖／CFP）

▲北京地鐵6號線西延。（圖／CFP）

《北京》地鐵6號線西延月底開通　網驚呼：新站「美到可以拍婚紗」

本月底，地鐵6號線西延就將開通。雖然還未開通，但前期公佈的地鐵站裝修效果圖，已經讓不少網友直呼「美得可以拍婚紗照！」記者25日率先探營車站發現，除了車站內部裝修格外亮眼外，6號線西延工程的6座車站中有5座實現了「一體化設計」，出入口與周邊建築融為一體，未來乘客出行也更方便。（新華網）

《江西》江西實施境外旅客購物離境退稅政策

江西省政府表示，自今年12月25日起，江西省將正式實施境外旅客購物離境退稅政策。境外旅客購物離境退稅政策，是指境外旅客在離境口岸離境時，對其在退稅商店購買的退稅物品退還增值稅的政策。其中，境外旅客是指在中國境內連續居住不超過183天的外國人和港澳台同胞。（新華網）

《北京》文旅部：2019年元旦春節整治「不合理低價」等亂象

文化和旅遊部表示，指導重點旅遊景區、大型文化活動場所等人員密集區域採取預約、分流、管控等多種方式調控人員數量，嚴防各類重特大事故發生；另外，也將依法查處、整治「不合理低價」、強迫或變相強迫消費等亂象。（新華網）

《香港》香港入境處在高鐵、大橋口岸引入新e-道8秒過關

香港高鐵西九龍站及港珠澳大橋香港口岸2018年內相繼開通，香港入境處引進新款的多功能e-道，設計符合人體工程學，過關時間只需8秒，比傳統插卡式快4秒。每條成本約18萬元港幣的新e-道，還新增非觸控式讀卡功能，對應香港新身份證，減少插卡損耗，而且加強安保及加入「藍燈」識別正常運作的e -道，避免市民重新排隊等候。（中新社）

▼香港高鐵。（圖／CFP）

▲▼香港高鐵。（圖／CFP）

《北京》2019年多部門密集調研部署新一輪惠民生政策將加快落地

2019年新一輪惠民生政策將加快落地。2018年中央經濟工作會議指出，社會政策要強化兜底保障功能，實施就業優先政策，確保群眾基本生活底線，寓管理於服務之中。與此同時，加強保障和改善民生被列為2019年要抓好的七大重點工作任務之一。就業、教育、養老、社保、住房等民生關切均得到回應；另外，把穩就業將擺在優先位置，重點解決好高校畢業生、農民工、退役軍人等群體就業。（新華網）

《山東》易憲容：明年房地產調控不會全面鬆綁微調將是常態

中國近期一些城市房地產市場銷售量出現下降或出現政策調整，如山東菏澤，市場紛紛議論2019年國內的房地產市場會出現重大調整，甚至預期2019年各城市房地產市場政策將會出現全面鬆綁。不過，剛結束的中央經濟工作會議表明，2019年國內的房地產市場政策，基本方向沒有改變，但一些城市的微調將會成為常態。（中新社）

《浙江》浙江快遞首次突破100億件　規模接近美國快遞業的80%

江省郵政管理局27日舉行的記者會指出，根據國家郵政局全國快遞業的監測數據，浙江省今年的快遞業務量（發件量）正式突破100億件大關，總量規模接近美國快遞業的80%，是世界排名第三位的日本快遞總量的兩倍。（中新社）

《深圳》招商銀行率先進入「全面無卡化」時代

招商銀行宣布完成對全國網點的「全面無卡化改造」項目，至此，招行在櫃面業務、可視櫃檯、ATM、取號、客戶經理面訪、金葵花門禁等網點廳堂業務中，除應監管合規、風險控制等要求的極少數業務外，均實現了無卡化辦理。客戶在招行全國任何網點辦理業務，均無需再攜帶銀行卡。這意味著，招行成為中國首家實現網點「全面無卡化」的銀行。（財經網）

▼招商銀行。（圖／CFP）

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