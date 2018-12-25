可從地面癱瘓敵方衛星　俄軍計畫裝備新型電子戰系統

▲俄軍裝備的電子戰系統。（圖／翻攝自新華網）

記者朱世凱／綜合報導

俄羅斯中部軍區新聞處近日表示，根據2019年國防採購計劃，中部軍區計畫首次裝備最先進的「帕蘭京」（意為披肩）和「季拉達-2」（意為「長篇攻擊性演說」）電子戰系統。據悉，新設備能夠以無線電壓制敵方衛星，使其喪失蜂窩通信（Cellular network）和中繼通信（Trunking）能力。

綜合外媒報導，「季拉達-2」能夠完全癱瘓敵方的衛星通信，「帕蘭京」則可以壓制現有和未來的敵方無線電通信系統，並且進行無線電電子偵察。俄軍指出，電子對抗部隊換裝新武器，將大幅提升戰鬥力，未來可望完成規模更大、難度更複雜的任務。

根據中部軍區提供的資料，「帕蘭京」電子戰系統可在「短波和超短波」波段使敵人致盲，同時破壞敵人的移動中繼通信；此外，這款系統還具備系統整合功能，能讓各類電子戰和電子偵察系統整合到統一的工作網絡，大幅提高的作戰效率。

俄媒先前曾透露，軍方在13個部隊中部署16套各型「薩馬爾罕」電子戰系統，不過並未透露詳細功能；俄戰略與技術分析中心專家舍波瓦連科說，這款電子戰系統，主要用於壓制敵方指揮系統的指揮和通信設備，並不是用於干擾戰術級通信設備的。

俄軍事工業委員會專家穆拉霍夫斯基則表示，一旦衛星受到強大電子壓制，無人機就無法正常運作，因為這些無人機大多數都利用衛星導航系統的信號和來自指揮所操作員的遠端控制，通信系統也是這樣。