拭淚後暴走！北京姊專櫃化妝品、iPad「抓了全丟地」：不要弄我

記者朱世凱／綜合報導

北京一名暴走姊23日大鬧西單大悅城（JOY CITY）雅詩蘭黛（Estée Lauder）專櫃，只見她坐在化妝桌前不斷哭泣，隨後開始怒砸桌上化妝品，並且將這些單價不菲的商品通通往地上撥，甚至想拿起地上碎玻璃朝手腕割去。工作人員立刻跳出阻止，強調已經報警和錄影蒐證，但女子仍不聽勸，執意摔其他架上唇膏，最後保全將女子壓制在地才結束這場鬧劇。

▼暴走姊先是哭泣，之後開始怒摔化妝品。（圖／翻攝自微博）

影片中可見，身穿杏色大衣、綁著高髮髻的女子先是不斷哭泣拭淚，之後就將桌上的唇膏折斷、隨意塗抹，並且野蠻橫掃桌上化妝品，甚至連抽屜內的物品也不放過，讓地上布滿碎片和口紅。一旁目擊者看到慘況後先是大聲阻止「你幹嘛？這是你家的東西嗎？」但暴走女不聽勸，繼續將廣告看板、iPad、其他架上商品繼續往地上撥。

保安人員到場後喝斥，「你看你全把我們家砸了，我們報警了！」，但女子大吼「不要弄我」便繼續破壞，保安只好拖住她並且壓制在地。雅詩蘭黛克服表示，「這件事發生當下我們就報警處理了，警方已經受理，目前在處理過程當中了。」目擊者則說，女子被帶走後，全程表情都很淡定。

▼暴走姊大鬧百貨專櫃。（圖／翻攝自微博）

外界質疑，是不是專櫃人員態度不佳，才會引起暴動。一名網友在微博發文，「我曾經是那的員工，我想說一句，店長真的是個很好的人，我在的時候，她都很照顧我，店長是影片中說有事說事，別砸我家東西的女生，她總給我們買吃的和水！反正我在雅詩蘭黛上班的時候，客人只要有問題，好好說清楚，都能解決的。」

不少網友跳出來說，「看到化妝品碎一地心好痛啊！」、「估計旁邊迪奧（Dior）要嚇死了，其實最害怕的應該是祖瑪瓏（Jo Malone） 才對，全是玻璃瓶」、「不要再一味指責跟櫃姐態度有關了，是女子先無理，櫃姊才會生氣上前阻攔」、「就算專櫃櫃姐態度再不好也不能砸東西啊」。

但也有人反應，「這姑娘是受委屈了吧，邊抽泣邊微微抖腿，感覺就是強裝鎮定忍不住了」、「感覺是失戀了...」、「影片只有拍一半，估計前面還有發生的事沒拍出來，一個人不會無緣無故突然這樣吧？」

▼女子不聽保安人員勸阻，最終被壓制在地。（圖／翻攝自微博）