　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／合肥補貼新落戶人才租房　每人每年最高2萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲安徽合肥。（圖／視覺中國）

▲合肥市。（圖／CFP）

《安徽》合肥補貼新落戶人才租房　每人每年最高2萬

安徽省合肥市房管局印發文件，明確新落戶人才租房補貼申請條件與補貼標準。根據文件，2018年起在合肥新落戶的在職在崗、且無自有住房的人才，只要符合條件均可申請補貼，最高提供每人每年2萬人民幣。（新華網）

《四川》四川17個交通重點項目集中開建　總投資600億人民幣

四川17個交通重點項目25日集中在成都舉行開工儀式，17個項目涉及全省5大經濟區、4大城市群的12個市（州），其中包括G42線南充至成都段高速公路擴建等，總投資600億人民幣。（中新網）

《福建》泉州發布「惠台73條」措施

福建泉州24日發布《關於促進泉台經濟文化交流合作的若干措施》（簡稱惠台73條），推動在泉台灣同胞、台資企業享受同等待遇，進一步深化泉台經濟文化交流合作。措施包括擴大泉台經貿合作、支持台胞在泉實習就業創業、深化泉台文化交流、方便台胞在泉安居樂業等內容。（中新網）

《北京》中國鐵路年底開通10條新線　全國高鐵營業里程將達2.9萬公里

隨著杭黃高鐵開通營運，中國鐵路將在一周內密集開通10條新線，新增高鐵營業里程大約2500公里，全國高鐵營業里程將達到2.9萬公里。今年底除了杭州至南昌高鐵杭州至黃山段、哈爾濱至牡丹江高鐵之外，還將有京哈高鐵承德至瀋陽段、新民至通遼高鐵、濟南至青島高鐵、青島至鹽城鐵路、南平至龍岩鐵路、懷化至衡陽鐵路、銅仁至玉屏鐵路、成都至雅安鐵路等新線開通營運。（人民網）

▼杭黃高鐵。（圖／中國鐵路總局提供）

▲▼杭黃高鐵。（圖／中國鐵路總局）

《浙江》阿里巴巴擠身「創新力」企業十強　中企唯一入選

全球主要企業的「創新力」排行榜當中，阿里巴巴擠身排名前十，成為唯一入選的中國企業。進入十強的公司還包括Facebook、亞馬遜、Google母公司Alphabet、Netflix、微軟等。（新華網）

《北京》北京加強文藝節目管理　採用「紅黑名單」機制

北京推出加強廣播電視和網路視聽文藝節目管理的實施細則，還將建立准入和退出機制，實行「紅黑名單」動態管理，切實糾正文藝節目中存在的明星過多、追星炒星、泛娛樂化、高價片酬、收視率造假等問題。（新華網）

《江西》江西實施境外旅客購物離境退稅政策

江西省商務廳25日宣布，全省正式啟動境外旅客購物離境退稅政策，旅客同日在同一退稅店購買額達500人民幣即可退稅。這是大陸實施離境退稅的第26個省市。境外旅客是指在大陸境內連續居住不超過183天的外國人和台港澳民眾。（新華網）

《黑龍江》首條下穿松花江隧道　哈爾濱地鐵2號線過江隧道全線貫通

哈爾濱地鐵2號線過江隧道25日實現全線貫通，該隧道由中鐵隧道局集團承建，也是首條下穿松花江的雙線雙洞隧道，採用盾構法施工，先後由兩台泥水平衡盾構機掘進，一次性成功下穿松花江1.2公里寬的主江，開創中國隧道施工首例。（新華網）

▼哈爾濱地鐵松花江隧道。（圖／CFP）

▲▼哈爾濱地鐵松花江隧道。（圖／CFP）

ET快訊
小男童站春水堂餐桌尿尿！2妹「遞杯接液體」噁爆

關鍵字：華聞快遞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／中國證券博物館落戶上海　弘揚資本市場文化

華聞快遞／上海新建商品住宅銷售面積　連續2個月下滑

華聞快遞／泉州發布「惠台73條」措施　支持台胞在泉實習就業創業

華聞快遞／2019年元旦起　中國調整部分商品進出口關稅

天津出口「73頓豬飼料」檢出非洲豬瘟病毒　原料來自當地加工廠

違規取得加拿大國籍+收賄　中船重工前所長遭開除黨籍

32秒記完52張撲克牌！16歲高一生獲「世界記憶大師」稱號

華聞快遞／合肥補貼新落戶人才租房　每人每年最高2萬

菲律賓獲中方投資額增8364%　與河鋼簽44億美元項目

喝了一碗山豆根水　11歲女孩狂吐5小時「腦損傷」

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文

楊冪「離婚後訪談」首曝光！　談過去：再好再壞都跟我沒關係

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

謝霆鋒秒變「謝三歲」　把「這東西」放坐位....宋茜開門驚嚇慘叫

《喜歡你時風好甜》剛開播就甜吻！　霸道總裁高瀚宇x可愛小職員陳芋米

天津出口「73頓豬飼料」檢出非洲豬瘟病毒　原料來自當地加工廠

違規取得加拿大國籍+收賄　中船重工前所長遭開除黨籍

32秒記完52張撲克牌！16歲高一生獲「世界記憶大師」稱號

華聞快遞／合肥補貼新落戶人才租房　每人每年最高2萬

菲律賓獲中方投資額增8364%　與河鋼簽44億美元項目

喝了一碗山豆根水　11歲女孩狂吐5小時「腦損傷」

員工業績未達標被罰「自呼100個耳光」　第二天還被炒魷魚！

平安夜驚見23噸現烤生蠔！　駕駛傻眼：車輪溫度太高了...

翻越上海地鐵安全門　女乘客遭「攔腰夾斃」慘死縫中

偷手機錯把自己的錢轉帳給對方 女笨賊要求失主還錢！

韓國瑜上班首日逛市政府　笑稱：「我主業拍照，副業當市長」

汪汪夢幻生活？　門一開「粉紅公主房」超豪華還掛滿衣服

高雄「K歌摩天輪」試營運　唱一次轉2圈30分鐘！

2消瘦柴犬遭棄空屋吃飯流淚　徐文良心疼：別丟下牠們

中職／賽格威明年投靠富邦悍將？　破紀錄中職4隊都待過

亞足賽／海外球員歸隊　烏茲別克全力一搏

肉食主義柴「改吃素」？　偷紅蘿蔔躲房間狂啃媽傻眼

平安夜撞靈車　工程師「瞬間酒醒」求檢：讓我上香

哭哭！星巴克明年買一送一次數要變少了　原來背後有這原因

嚴凱泰追思音樂會1月25日舉辦　裕隆尋覓場地

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

大陸熱門新聞

殺人割喉　福建公車挾持案增至8..

車門沒鎖！時髦女鑽後座尬賽3分..

少年賣腎換iPhone　7年後..

Google萬里長城　山林驚見..

14歲女被拐生3娃　大兒子是公..

北京觀察／東航、廈航前車之鑑　..

廈門加碼惠台　推台商台胞服務年

馬來西亞：求你們把熊貓接回去吧

回顧／兩岸M503航線爭執不下..

陳雲林來台欲見連戰遭拒　馬曉光..

兩岸M503航線再次交手　春節..

陸個稅改革擴及台胞　有助台企吸..

陸神曲「我要去高雄」　賀韓國瑜..

臨終致謝信請朋友「大笑三聲，送..

更多熱門

相關新聞

中國證券博物館落戶上海

中國證券博物館日前舉行揭牌儀式，該館是經中央編辦批准、由中國證監會在上海設立的全國性行業博物館，未來將致力於收藏展示和傳承發展資本市場的歷史文化，尤其是改革開放以來資本市場的發展成就。

上海新建商品住宅銷售面積下滑

泉州發布「惠台73條」措施

中國明年調整部分商品進出口關稅

《電商法》：代購者須辦營業執照＋繳稅

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

李婉鈺蹦出半球　網友羞喊：好深

許瑋甯爆「閃嫁1年星二代男友」劉又年！

曾莞婷「露粉紅暈」沮喪哭了！

越南團153人來台152人失蹤　公會曝損失金額

郭富城勾嫩妻放閃　右下角網看傻：認真嗎

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！阮經天把她當工具人

殺人割喉　福建公車挾持案增至8死

咘咘勁敵出現！伊正女兒混血感萌翻

謝忻斷開王少偉！十指緊扣「天菜正牌男友」❤

11年前被鈕承澤逼拍床戲！柯奐如「正視性侵」反擊了

新一波冷氣團報到！跨年元旦全台濕冷

光陽靠「GP 125」打趴Gogoro

就職小禮「谷關空氣」　成本一瓶30元

耶誕節排假看五月天！抽出門票崩潰

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」

更多

最夯影音

更多

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面