華聞快遞／合肥補貼新落戶人才租房　每人每年最高2萬

▲合肥市。（圖／CFP）

《安徽》合肥補貼新落戶人才租房 每人每年最高2萬

安徽省合肥市房管局印發文件，明確新落戶人才租房補貼申請條件與補貼標準。根據文件，2018年起在合肥新落戶的在職在崗、且無自有住房的人才，只要符合條件均可申請補貼，最高提供每人每年2萬人民幣。（新華網）

《四川》四川17個交通重點項目集中開建 總投資600億人民幣

四川17個交通重點項目25日集中在成都舉行開工儀式，17個項目涉及全省5大經濟區、4大城市群的12個市（州），其中包括G42線南充至成都段高速公路擴建等，總投資600億人民幣。（中新網）

《福建》泉州發布「惠台73條」措施

福建泉州24日發布《關於促進泉台經濟文化交流合作的若干措施》（簡稱惠台73條），推動在泉台灣同胞、台資企業享受同等待遇，進一步深化泉台經濟文化交流合作。措施包括擴大泉台經貿合作、支持台胞在泉實習就業創業、深化泉台文化交流、方便台胞在泉安居樂業等內容。（中新網）

《北京》中國鐵路年底開通10條新線 全國高鐵營業里程將達2.9萬公里

隨著杭黃高鐵開通營運，中國鐵路將在一周內密集開通10條新線，新增高鐵營業里程大約2500公里，全國高鐵營業里程將達到2.9萬公里。今年底除了杭州至南昌高鐵杭州至黃山段、哈爾濱至牡丹江高鐵之外，還將有京哈高鐵承德至瀋陽段、新民至通遼高鐵、濟南至青島高鐵、青島至鹽城鐵路、南平至龍岩鐵路、懷化至衡陽鐵路、銅仁至玉屏鐵路、成都至雅安鐵路等新線開通營運。（人民網）

▼杭黃高鐵。（圖／中國鐵路總局提供）

《浙江》阿里巴巴擠身「創新力」企業十強 中企唯一入選

全球主要企業的「創新力」排行榜當中，阿里巴巴擠身排名前十，成為唯一入選的中國企業。進入十強的公司還包括Facebook、亞馬遜、Google母公司Alphabet、Netflix、微軟等。（新華網）

《北京》北京加強文藝節目管理 採用「紅黑名單」機制

北京推出加強廣播電視和網路視聽文藝節目管理的實施細則，還將建立准入和退出機制，實行「紅黑名單」動態管理，切實糾正文藝節目中存在的明星過多、追星炒星、泛娛樂化、高價片酬、收視率造假等問題。（新華網）

《江西》江西實施境外旅客購物離境退稅政策

江西省商務廳25日宣布，全省正式啟動境外旅客購物離境退稅政策，旅客同日在同一退稅店購買額達500人民幣即可退稅。這是大陸實施離境退稅的第26個省市。境外旅客是指在大陸境內連續居住不超過183天的外國人和台港澳民眾。（新華網）

《黑龍江》首條下穿松花江隧道 哈爾濱地鐵2號線過江隧道全線貫通

哈爾濱地鐵2號線過江隧道25日實現全線貫通，該隧道由中鐵隧道局集團承建，也是首條下穿松花江的雙線雙洞隧道，採用盾構法施工，先後由兩台泥水平衡盾構機掘進，一次性成功下穿松花江1.2公里寬的主江，開創中國隧道施工首例。（新華網）

▼哈爾濱地鐵松花江隧道。（圖／CFP）