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快訊／普悠瑪翻覆懲處17人、最多大過＋調職　交長鬆口：他責任最大

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▲▼普悠瑪列車翻覆。（圖／記者宋良義攝）

▲交通部今公布普悠瑪列車翻覆建議懲處名單方向及最大額度。（圖／記者宋良義攝）

記者曹悅華／台北報導

普悠瑪翻覆意外至今已2個月，行政院調查小組今（21）日召開總結記者會，針對外界關注的懲處名單，台鐵已證實是歷年人數之最，名單超過17人，最高層級至副局長何獻霖，司機尤振仲等一線人員則不在名單，另外行政院官員稍早更指出先前請辭獲准的局長鹿潔身等3人也在建議名單中，對此交通部代理部長王國材在會上透露前局長鹿潔身是所有局長中責任最大的，恐面臨大過處分

行政院今天下午4點召開「1021鐵路事故行政調查小組」記者會，公布「台鐵6432次列車新馬站內正線出軌事故調查事實、原因及問題改善建議報告」，給出後續對台鐵的建議，並納入台鐵總體檢報告。記者會由行政院發言人Kolas Yotaka主持，出席人員包括調查小組召集人政務委員吳澤成、交通部代理部長王國材、台鐵局長張政源、鐵道局局長胡湘麟。

據了解，台鐵已對涉及的督導主管擬定懲處名單，而此份懲處名單是歷年來規模最大的，最高層級至副局長，至於外界關注的司機尤振仲則不在名單內，將就檢調調查結果出爐再評估。針對此事，張政源昨晚僅回應名單人數為17人，懲處程度最重為大過一次，台鐵局副局長何獻霖的確在內，不過這是第一波懲處名單，不排除還會公布第二波懲處名單。

▲▼5日宜蘭地檢署複訊普悠瑪翻車案，庭訊後步出地檢署的普悠瑪司機尤振仲，一度精神崩潰掩面。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲普悠瑪司機尤振仲。（圖／記者游芳男翻攝）

對此，張政源今在記者會上說明，這次整個案子在接獲行政院調查小組的報告後，就開始作行政責任的檢討，由最新成立的營運安全處來作檢討，第一波懲處的有副局長、正副處長、科長、段長、主任等相關督導主管，懲處額度依據情節輕重，最高記一個大過和調職處分；另外針對司機員等其他10位一線同仁，因配合司法調查程序，不在這波懲處名單中，會待調查結果出來後，再來釐清責任。張政源補充，第一波懲處名單將會在28日對外說明

至於歷任局長也被納入懲處建議名單，王國材表示，鹿潔身會被納入是因為對安全文化還有督導整個安全意識和維修能力不足，另外范植谷跟周永暉，這部分考慮了很久，但很重要的一點局長必須負責任，便是96年發生大里事故的時候，當時調查的原因就是ATP隔離，再後來建立了ATP遠端監控系統後，101年11月開始普悠瑪陸續到台鐵，ATP沒有連線，等於說沒有跟遠端監視系統放在一起，這樣的安全意識局長應該要在意，但這6年卻沒有，基於以上原因，把三個局長都納入建議懲處名單內，同樣在28日公布。

▲▼行政院普悠瑪總結記者會，台鐵局長張政源、交通部代部長王國材公佈懲處人員名單。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院普悠瑪總結記者會，交通部代部長王國材公佈懲處方向。（圖／記者屠惠剛攝）

普悠瑪號採購案於民國99年決標，當時台鐵局長為現任中國驗船中心董事長范植谷，隨後於101年交車、102年投入營運，范都全程參與採購、驗收及通車；待普悠瑪號102年正式營運後，台鐵局長則改由現任觀光局長周永輝接任，103年增購普悠瑪的時候也是在周的任期內，接著105年周轉任觀光局長後，由鹿潔身接棒，普悠瑪翻覆便是在鹿任內發生的。

對於建議懲處名單括及先前請辭獲准的台鐵局前局長鹿潔身等人，現任觀光局長同是台鐵前局長周永暉說他不曉得現在的情況，范植谷是手機關機，不久前卸任的鹿潔身則未接聽電話。

▲▼行政院普悠瑪總結記者會，台鐵局長張政源、交通部代部長王國材公佈懲處人員名單。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台鐵局長張政源（下）、交通部代部長王國材公佈懲處方向。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院普悠瑪總結記者會，台鐵局長張政源、交通部代部長王國材公佈懲處人員名單。（圖／記者屠惠剛攝）

普悠瑪事故發生於10月21日，共造成18死、上百人輕重傷，行政院在11月26日公布的初步調查報告指發現，本次事故涉及人員操作、作業程序、機械設備及組織管理等個別層面的問題或異常湊巧同時穿過每一道防護措施的漏洞，只要問題或異常發生當下能夠有效處置，本次事故就不會發生。

調查小組在報告中分析，事故列車行進中，因主風泵異常，發生列車動力時有時無、停留軔機間歇作動之異常狀況，相關人員採取之運轉決策及應變處置作為未排除異常狀況；司機員於列車行進中，同時持續通聯嘗試排除列車異常狀況，進入新馬站彎道前未依規定減速。

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關鍵字：普悠瑪翻覆,台鐵,交通部,行政院,尤振仲

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