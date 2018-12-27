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門戶大開！今年「500越南旅客」瘋狂跳機　觀光局：1週內提檢討案

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▲▼越南團152人來台跑光光。圖為團員聚集在飯店門口畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲越南旅行團爆發史上最多人入境台灣後脫團落跑，來台153名旅客中有152名逃逸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者曹悅華／台北報導

越南旅行團爆發史上最多人入境台灣後脫團落跑，4個旅行團共有153名團客卻有152人陸續脫逃，僅剩領隊1人，懷疑背後有人蛇集團操控，立法委員葉宜津今就在交通委員會跟內政部聯席會議上痛批觀光局對越南客落跑「後知後覺」，光是今（107）年就有500人逃逸，直指「門戶整個大開難怪要跳機」。對此，觀光局主任秘書林坤源承諾，相關管理辦法及檢討將與外交部和移民署共同研議，會在1週內提出。

據統計，用觀宏專案來台的東南亞旅客，今年總脫逃人數達352人，扣掉4名柬埔寨旅客，剩下348名都是越南旅客，若再加上這次逃脫的152人，總數高達500人，以全部504人來看，越南旅客逃脫比例達9成9，分散在200團之中。

▲葉宜津。（圖／記者曹悅華攝）

▲立委葉宜津痛批觀光局真的要檢討「門戶大開」問題。（圖／記者曹悅華攝）

葉宜津今在聯席會議上質疑，用觀宏專案進入台灣的越南客，累計至今已經有500人脫逃，可見觀光局真的要檢討「門戶大開」問題，而這個跟觀宏專案沒有檢查來台旅客過去有無不良紀錄和財力，及沒有確認機票有很大的關係，強調「若發現是單程機票就一定有問題」。

葉宜津進一步透露，只要花1萬團費就可以進台灣，觀光局不僅不檢討疏漏，「逃走以後卻處罰自己人」，怒轟處罰受害旅行社要他們負責滯留費和遣返費是相當不公平的，認為「行政疏失大於旅行社」，希望觀光局可以好好討論這部分，並希望可以在1個禮拜內得到結果。

立委李昆澤則認為，新南向旅客增加非常快速，從150萬成長到263萬，雖然歡迎，但不可否認有許多非法旅遊的存在，希望交通部要召集相關單位，儘速檢討。

▲▼立法院交通委員會審查「國際機場園區發展條例第三十五條條文修正草案」,交通部次長祁文中。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部次長祁文中提到旅行社若參加觀宏專案，勢必要負連帶責任。（圖／記者李毓康攝）

對此，交通部常務次長祈文中表示，觀宏專案本來就有保證管理的部分，旅行社如果要參加這個專案，就會有連帶的責任，不過林坤源補充，雖然旅行社有責任，但會重新思考責任分配，會在1週內提出檢討案。

林坤源也澄清，觀宏專案適用6個國家，有發現9成落跑都是越南，所以每年都有2次的檢討，到現在為止，315家指定旅行社，已經淘汰48家，代表觀光局是有塞選機制的。

「觀宏專案」為外交部實施新南向政策，主要針對東南亞國家優質團體旅客提供來台觀光簽證便捷措施，越南民眾可透過觀光局指定旅行社團體旅遊或企業贊助之獎勵旅遊團（5人以上）申請電子簽證來台。

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關鍵字：越南團,觀宏專案,旅行團,人蛇集團,觀光局,跳機

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