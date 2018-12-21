元旦18組普悠瑪加班車如期上線！台鐵局長：安全比準點重要

▲普悠瑪翻車案奪走18條性命，讓許多家庭心碎。（圖／記者游芳男翻攝）

生活中心／綜合報導

普悠瑪翻覆意外至今已經2個月，行政院調查小組今（21）日召開總結記者會，確認17人台鐵懲處名單，包含副局長等相關督導主管，最高處以一個大過、調職處分。針對台鐵在普悠瑪事件後，對於準點要求是否會做改變，台鐵局長張政源表示，安全跟準點來比，安全更重要，不會要求司機員一定要趕時間，在執行工作時務必按照SOP。

行政院今天下午4點召開「1021鐵路事故行政調查小組」記者會，由行政院發言人Kolas Yotaka主持，出席人員包括調查小組召集人吳澤成政務委員、交通部王國材代理部長、台鐵張政源局長及交通部鐵道局胡湘麟局長。對於少一輛列車是否會造成元旦假期疏運不易，張政源說，輸運規劃已經做好，目前18組普悠瑪都會配合行車安排上線，不會受影響。

▲面對元旦交通運輸量增大，台鐵已經準備好18組普悠瑪上線。（圖／記者賴文萱攝）

這次記者會中提及的懲處名單只有確認是17位相關督導主管，但具體人名、懲處額度都還有待28日公布。張正源宣布，懲處人員包含副局長、處長、副處長、科長、段長、副段長、主任等相關督導主管共17人，懲處額度依據情節輕重分別予以建議的懲處額度，最高額度最高是記一個大過、調職處分。

王國材建議，ATP整整6年沒有連線，應該將范植谷局前局長、周永暉前局長列入獎懲額度，懲處額度從大過到小過，後續再交由考績委員會處理，而且依據行政程序法要給5天時間，讓兩位提出在擔任局長期間對所做做出陳述跟說明，大的懲處跟小的懲處有不同的發展，大的懲處影響一定會很大。

▲范植谷目前為中國驗船公司董事長，2007年7月時任台鐵局長，經手普悠瑪被究責。（圖／桃園市政府提供）

而外界最關心的司機員尤振仲是否在懲處名單中，張正源則說，尤姓司機與其他人員共10位，正在配合宜蘭地方檢察署司法調查，不在懲處名單之列，現在宜蘭地檢署在偵辦中，等到司法調查完成後再參考調查結果，再來檢討行政責任。

▲外界擔心司機尤振仲會成為代罪羔羊，最新懲處名單中沒有他。（圖／記者游芳男翻攝）

普悠瑪事故發生於10月21日，共造成18死、上百人輕重傷，行政院在11月26日公布的初步調查報告指發現，本次事故涉及人員操作、作業程序、機械設備及組織管理等個別層面的問題或異常湊巧同時穿過每一道防護措施的漏洞，只要問題或異常發生當下能夠有效處置，本次事故就不會發生。

調查小組在報告中分析，事故列車行進中，因主風泵異常，發生列車動力時有時無、停留軔機間歇作動之異常狀況，相關人員採取之運轉決策及應變處置作為未排除異常狀況；司機員於列車行進中，同時持續通聯嘗試排除列車異常狀況，進入新馬站彎道前未依規定減速。

▲交通部鐵道局胡湘麟局長11月召開初步調查記者會。（圖／記者陳家豪攝）



台鐵產業工會稍後也發布聲明指出，行政院公布的懲處名單，是基層被犧牲，高層只有一大過，不痛不癢的有差嗎？

工會指出，民國106年，台鐵產工有200位勇敢的會員為了改革台鐵、增補人力爭取合理休息，發起春節依法休假行動，當時行政院、交通部堅持嚴懲這200位會員、祭出200個大過、小過，打壓改革台鐵的員工。

如今，普悠瑪事件有18位乘客不幸死亡、267人受傷，行政院卻對高官送出同樣額度一大過，更不用說鹿潔身局長早已退休，記一大過有甚麼用？而政院調查報告指向司機一人、現場的基層員工被列為被告仍在偵辦，難道出事了行政院只是給高官一個大過、犧牲基層員工?

