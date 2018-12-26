「普悠瑪報告是二度傷害」　罹難者家屬怒吼究責無上限、要監院查真相

▲立委黃國昌陪同普悠瑪罹難者家屬前往交通部召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部今（26日）下午召開普悠瑪罹難第三次家屬說明會，在會議開始前，立委黃國昌帶領家屬先行召開記者會，高喊「儘速成立運安會，重啟事故調查」、「監察院主動彈劾，別再官官相護」、「要求查明真相，追究責任」，提出2點訴求要台鐵和交通部等相關單位負責。

▲立委黃國昌要求儘速成立運安會，重啟事故調查。（圖／記者林敬旻攝）

立委黃國昌表示，普悠瑪悲劇造成台灣傷痛，對家屬受到的傷害更是錐心刺骨。從11/26公佈第一份報告，接著拖了一個月再給的第二份報告，都讓家屬們受了二度傷害。

黃國昌批，報告對於關鍵問題都避重就輕，連飛安會主委也說，報告不夠公正客觀完整，他更重砲轟，上次懇談會的直播，完全沒有辦法理解，台鐵局長整場協調會為何一直展現權利傲慢，讓人看不下去。他強調，今天再度要跟台鐵進行協商，家屬真正在意的是真相發現、責任追究，台鐵到底什麼時候才會給他們真相，什麼時候會真正面對究責問題。

▲家屬提出要求，希望監察院展開調查。（圖／記者林敬旻攝）

罹難者家屬代表林先生表示，政府對於報告上的疑點都無法好好交代，其實家屬一直到現在要的只是真相，懇談會花了很多時間，但過程裡面被官員們一直拖著繞圈圈，實在拖了太久，隨著關注度減少，家屬真的等不下去了。

家屬批，真的不相信調查小組的報告能追究出真相，他們提出兩點訴求，要求追究責任沒有上限，從車子壞了該不該繼續開，甚至到採購等等，裡面很多疏失都要追究到底。再來，希望監察院主動調查這件事，目前主導調查都是政府，但沒有得到答案，希望監察院能出面主持公道。

董家大兒子則說，事發至今2個月，台鐵政府交通部做了什麼，欺負台東人，真相調查不出來，一直在呼嚨大家。家屬代表林小姐則說，監察院院長，這麼多花東鄉親罹難，要求監察院主動從採購到驗收，針對普悠瑪相關高層行駛彈劾權，提出2點訴求，儘速通過運安會重啟調查，尤其東部監察院的委員主動起來調查，喊話東部立委站出來幫忙加速運安會通過。