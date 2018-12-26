出軌普悠瑪爆檢修紀錄「未卜先知」　家屬狂打臉報告要求重啟調查

▲普悠瑪出軌事件第三次家屬說明會，家屬質疑筆跡紀錄造假。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

針對普悠瑪事故，交通部26日再度召開普悠瑪罹難第三次家屬說明會，鐵道局副局長楊正君在會議中，再次跟家屬說明整個事故發生的原因及相對處置程序。不過整個過程遭到立委黃國昌與家屬不斷拋出疑點質疑，認為調查報告完全沒有呈現真相，憤怒要求重啟調查。

▲在普悠瑪出軌事件第三次家屬說明會開始前，交通部全體官員再度向家屬鞠躬致歉。（圖／記者林敬旻攝）

在會議中，家屬針對列檢員、調度員紀錄、筆跡以及相關細節拋出各種疑點，其中在列檢通報紀錄中，當天16時10分機車調度員就通報該普悠瑪號停靠宜蘭站檢修異常和動力不足，不過，黃國昌怒轟這是在未卜先知嗎？列車分明16時34分才停靠宜蘭站，讓車檢員上車。

▲黃國昌轟，普悠瑪事故調查報告疑點重重，根本沒有呈現出真相。（圖／記者林敬旻攝）

家屬也質疑這根本就是造假，從筆跡上看來就有疑點，況且之前的通報都簡單寫問題，只有出事那一天內容異常寫的詳細，對此，楊正君回應，因不是檢調，無法調查。但黃國昌怒批，檢察官、法官有都不是神，但在認定事實時，是細心去比對，試圖還原事實真相，他們能夠做的，調查小組為何不能做，基本該做的都沒有做，大家聽得下去？對他來說，「這根本是一台不該出發的列車，甚至到宜蘭就不該再走下去。」

▲罹難家屬董家大兒子氣憤質疑台鐵，有問題的車子發出後不停下來，也不換車，根本故意要讓大家死。（圖／記者林敬旻攝）

普悠瑪罹難者家屬董家大兒子也在會議中怒批，現在提出的三份調查報告，全都疑點重重，裡面寫一些專業英文術語，不是台鐵的人誰看的懂？車子發出前就有問題了，結果開出後不停下來，也不換車，「是不是就是故意要讓大家死？」

董先生說，我家一次死8個人，事故總共18條人命，政府到底要不要給交代？一直拖、拖這麼久，找出真相這麼難嗎？事發至今都2個月了，都找不出來，這也是家屬們為什麼這麼憤慨的原因，究責很重要，但事實要先出來。

▲家屬質疑客貨車檢修紀錄，筆跡、內容都造假，要求重啟調查。（圖／記者林敬旻攝）

另外，一名罹難者家屬砲轟，普悠瑪死了18人，結果交通部最近公布的懲處名單卻只有17個人，最重還只是記過，但是記過能幹嘛？黃國昌也說，說要追究三任局長，結果周永暉及范植谷2任前局長，還是在當大官，局長、董事長都繼續幹，這樣是付了什麼責任？

▲交通部代理部長王國材強調，針對會中家屬提出的各種疑點，一定會繼續釐清，給出完整交代。（圖／記者林敬旻攝）

對此，交通部代理部長王國材表示，目前僅是公布行政處分，按照行政程序法要給當事人5天說明時間，本周五召開考績考成委員會讓他們做說明。他強調，每個人在裡面，需要做什麼重要決策，哪個人在哪個地方需要負起責任，這部分一定會繼續釐清。

▲針對普悠瑪出軌第三度說明會，家屬會中仍氣憤難耐，要求重啟調查給真相。（圖／記者林敬旻攝）

王國材與台鐵局長張政源也在會中做出承諾，包含公布關鍵2封簡訊62人群組的姓名、職稱、權責（12/28）；調查16:10客貨車檢修紀錄簿、列檢通報紀錄單，是案發前紀錄或事後補登錄？（一周）；公開案發當天台鐵群組簡訊內容（12/28）；綜調所簡訊誰決定發出以及資訊來源來自何處（12/28）；訪談紀錄函詢當事人同意後公開（一周）；公開訪談人員名冊，並註記不願意公開訪談記錄人員（一周）；公開ATP遠端監視系統之司機員教育訓練（12/28）；交通部周五（12/28前）建立網頁專區，將相關資料列入。另外，家屬則強烈要求下次協調會至行政院召開。

▲交通部代理部長王國材（左）與政務委員吳澤成（中）等人交換意見。（圖／記者林敬旻攝）

不過，行政院政委吳澤成則會中指出，沒有要重啟調查，但願意在不涉及偵查不公開的前提下公開資料，後續也會要求交通部行政責任的報告，與這次調查小組的行政責任調查結合，給家屬一個更完整、能串連起來的報告。

至於普悠瑪事故賠償金部分，有家屬認為，出軌事故從SOP、保養，甚至到採購都有問題，最起碼的誠意就是罹難者部分至少要比照復興空難的理賠金額（1490萬）來賠償，但目前台鐵提出的方案，僅拿過去大里事故發生的金額來談（960萬），畢竟台鐵過去發生的錯誤，毫無改善，仍同樣上演，當然很多家屬不願接受。