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懷孕6月患痔瘡！醫師塗「麝香膏」治療…她2小時後流產了

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▲孕婦。（圖／CFP）

▲孕婦疑似因塗了治療痔瘡的「麝香痔瘡膏」，導致流產。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

孕婦懷孕常見的不適症狀之一就是痔瘡，但往往等到症狀嚴重時才趕緊就醫。武漢一名懷孕6個月的呂姓女子因長痔瘡，到家裡附近的醫院治療，醫生幫她塗了「麝香痔瘡膏」後，大約過了兩個多小時，她便下體出血；孕婦的家人見狀趕緊將她送醫，但腹中的胎兒終究沒能保住。至於醫生用藥是否與流產有關，當地衛計委已介入調查。

綜合陸媒報導，武漢南胡一名呂姓女子23日下午5時許，因痔瘡發作，在丈夫陪同下，到家裡附近的武漢方泰醫院就診，並告知醫生自己懷有身孕。接診的王醫生讓呂女到換藥室躺下後，便為其患處上藥；呂女表示，當時她不知道醫生給她塗的是什麼藥，事後醫生讓丈夫把這支馬應龍麝香痔瘡膏帶回家繼續塗用。

▲呂姓女子流產。（圖／翻攝自荊楚網）

▲呂姓女子得知流產後相當難過。（圖／翻攝自荊楚網）

呂女聲稱，醫生給她上完藥後，她就覺得肚子不舒服，傍晚跟丈夫去了大姑姐家聚餐，因為不舒服沒有吃飯。當晚7點多，呂女士的下體出血，家人緊急將她送至街道口的湖北省婦幼保健院，醫生檢查後遺憾地告訴她，她肚子裡的男嬰沒能保住。

呂女透露，她懷的是頭胎，定期都會至省婦幼保健院做產檢，上一次檢查是12月10日，一切都正常。此外，她也表示，自己和丈夫對馬應龍麝香痔瘡膏並不了解，事後才發現藥物的外包裝上印有「孕婦慎用或遵醫囑」。呂女和她的家人都認為，流產一事與醫生用的藥有關。

▲治療痔瘡的軟膏上有寫「孕婦慎用」。（圖／翻攝自荊楚網）

▲治療痔瘡的軟膏上有寫「孕婦慎用」。（圖／翻攝自荊楚網）

為呂女接診的王醫師表示，他確實用了馬應龍麝香痔瘡膏替病患治療，用量也有所控制，並囑咐她回家不要再用了。得知呂女士流產後，院方也傳了訊息給她丈呼，並提出要去探望住院的呂女。

院方稱，呂女的流產是否與醫院用藥有關，待醫療鑑定或醫療專家確認，如果方泰醫院需要承擔相關責任，醫院不會逃避。日後，醫院也會讓醫生加強學習，熟悉各類藥品的使用和禁忌。目前，洪山區衛計委已介入調查此事。

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關鍵字：麝香膏,痔瘡,懷孕,孕婦,流產,滑胎

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