非洲豬瘟蔓延！港澳「全城戒備」　20間豬場暫停供港

▲非洲豬瘟疫情在大陸已蔓延至23個省市。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情在大陸蔓延，廣東省珠海市香洲區12月19日爆發首宗疫情後，廣州市及博羅縣的豬隻養殖場也分別在23日及25日傳出疫情。截至今（26）日為止，廣東省共有3宗非洲豬瘟疫情。大陸海關總署表示，受到非洲豬瘟影響，目前已有20個註冊養殖戶暫停向香港及澳門供應活豬。

據大陸海關總署公布的最新「供港澳活豬養殖場名單」顯示，目前共有20間豬場暫停供港，其中17間來自廣東，其餘3家在江西省與湖北省。廣東目前有77間供港豬場，其中有10間來自這次爆發疫情的惠州市博羅縣，位於博羅縣的4個供港豬場，目前皆已全部暫停供港。

▲大陸目前有非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會官網）

非洲豬瘟自今年8月3日在遼寧省瀋陽爆發以來，疫情燒不停。非洲豬瘟（Asfarviridae，ASF）目前沒有任何藥物或疫苗可醫，致死率為100%，自8月起從大陸東北向華中、華南逐漸蔓延，疫情急速升溫；目前尚未傳出疫情的地區僅剩新疆、寧夏、甘肅、廣西、海南、山東、河北與西藏等8省市。由於廣東珠海、廣洲及惠州在近日連續傳出疫情，供應港澳的養豬場鄰近疫區，被官方暫停供應活豬，以防疫情再度擴散。

▲廣東省珠海市香洲區19日發生非洲豬瘟疫情。（圖／路透社）

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