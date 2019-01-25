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快訊／長春萬達廣場連環爆炸　警證實為「刑事案件」1死1傷

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▲長春萬達廣場爆炸。（圖／翻攝自微博）

▲長春萬達廣場爆炸。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

吉林省長春市紅旗街萬達廣場今（25）日驚傳連環爆炸，不少路過民眾掩住口鼻急忙走避。從曝光影片可見，廣場外冒出大量濃煙，且出現爆炸聲響。當地警方表示，該事故已釀1死1傷，經公安機關初步勘查為刑事案件，目前相關處置工作持續進行。

▲長春萬達廣場爆炸。（圖／翻攝自微博）

▲長春萬達廣場一棟大樓25日驚傳爆炸。（圖／翻攝自微博，下同）

綜合陸媒報導，長春消防支隊今天下午15時13分接獲報警，位於長春市紅旗街萬達廣場地下一樓的停車場內發生汽車爆燃的情況；沒想到過了3分鐘，廣場上30樓公寓靠近北側的一個辦公室內也發生爆炸。

長春消防支隊、公安、120急救等相關部門獲報後，迅速趕到救援處置，現場發現1死1傷。警方表示，經公安機關初步勘查，此為刑事案件，現場處置工作正在有序進行。

▲長春萬達大樓25日發生爆炸。（圖／北京青年報）

不少目擊民眾在微博留言稱，「離的不遠，聽到爆炸聲了，一共響了大約有20聲左右，一開始還以為是聽錯了，後來一聲接一聲的，緊接著聽到消防車的聲音呼嘯而過」、「爆炸時我正好在萬達公車站下車，響了能有7、8聲」、「當時就在現場5樓吃飯，真的很嚇人，願所有人都平安」；也有網友提到「我的天哪，竟然是刑事案件！喪心病狂的瘋子，快過年了還不停」。

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關鍵字：長春,萬達廣場,爆炸,長春萬達廣場爆炸,刑事案件

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