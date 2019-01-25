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快訊／長春萬達廣場爆炸「建築噴飛」火星四散　目擊者：炸20多次

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記者丘秝榕／綜合報導

吉林長春萬達廣場25日傳出爆炸，多名網友發布影片指出，紅旗街萬達廣場傳出「砰砰」巨響，遠處的攝影畫面也捕捉到，建築物直接因爆炸噴飛的畫面。不少路人慌張逃竄，甚至還一度跌倒在地；有不及者表示，當時火星「直接飛到身邊」，但目前具體是何處發生爆炸，以及傷亡人數還未明朗。長春市當地消防部門則已派員到現場處理。另有消息傳出，在遭受波及的辦公大樓內，找到一名身亡的受困者。

▲▼長春萬達廣場爆炸。（圖／翻攝自Twitter）

▲長春市區爆炸。（圖／翻攝新浪視頻截圖）

根據《北京青年報》報導，1月25日下午，吉林長春多名網友發布影片，只見畫面中，紅旗街萬達廣場附近疑似發生爆炸，現場傳來「砰砰」巨響。

目擊者張小姐表示，事發時正在萬達廣場的一家餐廳吃飯，大約3點10分左右，突然聽到巨大的爆炸聲，「炸了有二十多下，商場廣播裡說讓大家撤離，我們就趕緊跑出來了」，且疏散時，「有火星直接濺到身邊，但具體是哪邊爆炸、是否有人員傷亡還不清楚。

長春市當地消防部門指出，目前消防人員已在現場處理，事發原因及是否有人員受傷的情況暫不方便透露。

▲▼長春萬達大樓25日發生爆炸。（圖／北京青年報）

▲長春萬達大樓25日發生爆炸。（圖／北京青年報）

根據《央視》報導指出，經初步勘查過後，爆炸現場為紅旗萬達廣場公寓樓30層靠近北側的辦公大樓內，目前已發現一名受困者，初步確認失去生命跡象，爆炸原因正在調查中。

▼長春萬達廣場爆炸，讓不少路人負傷奔逃，不僅褲子破了，腳上也有傷。（圖／翻攝自微博／海之家2016）

▲▼長春萬達廣場爆炸，讓不少路人負傷奔逃，不僅庫子破了，腳上也有傷。（圖／翻攝自微博／海之家2016）

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關鍵字：長春,萬達廣場,爆炸

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