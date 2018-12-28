櫃內驚見「1：1仿真女兒」！老公模型塞滿2層樓　網見神物跪了

▲原PO的女兒直接進入獨立櫃內，乍看以為是仿真公仔。（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／綜合報導

許多人都有蒐集模型的興趣，除了支持所愛的動畫腳色外，也滿足自己的赤子之心。一名女網友抱怨，他的老公太愛買模型，家中的1、2樓全被塞滿，甚至連3樓都不放過，氣得他拍照PO網。沒想到，網友看到原PO家中的神物後全都跪了，因為裡面的模型竟比小朋友還高的神物。

「一直買一直買！」原PO看到中的公仔模型就大翻白眼，因為老公的興趣，家中的獨立櫃不斷增加，裡面也慢慢塞滿，「還一堆還沒拆開的，居然還在買！！」讓家中1、2樓都成了展示區，3樓則是擺放原盒的地方，「別逼我打開玻璃門，放怪獸進入破壞喔」。

▲▼網友看到原PO丈夫的收藏，全都跪了。（圖／翻攝爆怨公社）



原PO也拍下了老公海量的收藏，但其中一張卻吸引網友的目光，一個約136公分高的動漫《航海王》人物「大熊」公仔，且他為此購買的獨立櫃還可以讓女兒進入；也讓網友驚嘆，進入裡面直接變成「1：1仿真模型」。

網友看完紛紛留言，「買公仔比去外面花天酒地好啦」、「這暴君熊多大隻啊」、「他今天買，妳下禮拜網拍，反正他多到自己屬不清」、「我比較好奇，這些公仔花了多少錢？」、「好多GK哦 這隨便也有十幾萬...」、「乾爹，你還記得我嗎」、「櫃員看我跪著看手機點讚」。