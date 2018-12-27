500紙鈔太破舊「連丟店員2次」　奧客：每次都找爛錢

▲只要能使用，多數人不介意鈔票舊或新。（示意圖／記者林冠瑜攝）

生活中心／綜合報導

便利商店員工大概是極限職業，除了要樣樣精通，還要應付各種客人。一名網友就說，遇到一位客人結帳時給1000塊，連兩次對方都將找的鈔票丟回櫃檯，「太爛我不要」，讓他傻眼「嫌我錢爛，我還嫌你嘴臭！」

這名網友在《爆怨公社》指出，遇到一位客人結帳付千元鈔，找錢後對方將鈔票丟回「太爛了我不要」，換1張新的一樣被打槍，「這張也很爛，我不要」，原PO只好誠實告知目前只有2張500元，其他都是百元鈔，沒想到對方爆氣「你們這間店很奇怪欸，每次都找這種爛錢給客人」。

▲奧客拒拿舊舊的500元鈔票，改拿100元的。（示意圖／記者陳俊宏攝）

原PO聽完相當傻眼，「這也都是我們收到的，也沒有都找客人特別爛的錢。」對方還是不聽，「我不管，找給我不行」並7PUPU離開店裡。他表示，能理解不喜歡收到太爛、太舊的錢，但為什麼要用丟的？「尊重很難嗎，我真的非常討厭丟錢這個行為，嫌我錢爛，我還嫌你嘴臭！」

PO文一出，引發網友討論，「錢用丟的真的很不尊重人」、「請他直接去別間買」、「便利商店員工真的很辛苦，18般舞藝樣樣精通」，但也有人笑說「盈餘+500」、「傻了嗎？他說不要了啊，收下跟他說3Q～」。另有人好奇，最後這名客人有沒有拿走找的錢？原PO則說「當然有啊，換100的」。