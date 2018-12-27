請假顧生病兒被刁難　公司補刀：你兒子不可能平安長大

▲有人請假也被公司刁難嗎？（示意圖／翻攝PAKUTASO）

生活中心／綜合報導

一名網友在臉書透露，兒子住院須請假照顧，沒想到公司方面先是碎念一頓，最後還補一刀「常請事假不好，你兒子不可能平安長大」，讓原PO氣炸「你最好記住你說的這句話」。貼文曝光，不少人也覺得公司回覆相當不得體，「誰嘴這麼臭啊，祝他爛口欸」、「一點同理心也沒有」。

原PO在《爆怨公社》發文表示，兒子住院已經讓她心情很不好，沒想到告知公司，對方先說「要用什麼假請」，最後允許請事假卻補刀，「1年事假只有14天，你如果一直請事假不好，因為這種事以後一定會常發生，你兒子不可能平平安安長大」。

對此網友狂批，「誰嘴這麼臭啊，祝他爛口欸」、「好缺德，不缺錢的話我會一巴掌過去」、「你問他賺錢做啥用的，當然是給家人用的，今天家裡有事，請假也是當剛好而已」、「一點同理心都沒有」、「我能感同深受，我兒子生病住院次數多到、我前公司的同事說我在騙保險的...這句話我記了十幾年、無法原諒」。

先前也有網友在社團分享請假被刁難的經驗，外公過世要請喪假，公司先是要她想好要請幾天，之後更說「外公不是阿公，一天，出殯那天請假就好了吧」，完全無視勞基法「祖父母、外祖父母過世」可請6天喪假的規定，也沒有絲毫同理心，讓該名網友傻眼直呼「誰會想要請到喪假這種假」。

▲▼網友和原PO一樣爆氣。（圖／翻攝自爆怨公社）