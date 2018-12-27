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借車給朋友載妹！他事後發現一坨「命案現場」想吐：內心陰影超大

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▲朋友借車後，竟然出現超噁景象，弄得這麼髒。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲朋友借車後，竟然出現超噁景象，弄得這麼髒。（圖／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

到底為什麼這麼噁！一名網友表示，他的朋友在聖誕節那天向他借車載女友出去，沒想到還車後，竟然發現車內有保險套和一堆衛生紙，讓他發現這些東西後「造成內心很大的陰影」。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」發文指出，雖然不是什麼好車，但都會讓自己的車保持乾淨。他的好友想在聖誕節當天載女友出去玩，二話不說答應朋友借車。沒想到當朋友還車後卻是惡夢的開始，他進車內拿傘，竟然在車內發現用過的保險套和衛生紙。

「發現這些噁心的東西，造成我很大的陰影！」原PO上傳照片，根據畫面可見，後座竟然有一坨疑沾有體液的衛生紙，以及拆封的粉紅色保險套，讓他看到這衝擊的畫面內心不禁作嘔，「你難道沒1000塊去開房間嗎？以後我車子再借你，我婊子。」

文章一出，網友們紛紛留言：「如我是你，我不會再跟他做朋友」、「非常沒水準！那個朋友不用交了」、「又不是自己的車，玩什麼車震」、「會借車給別人開也是奇葩」、「這也是其中一個原因我不借車給別人」、「也要毀滅證據呀」、「車都要借了，怎會有錢去開房」、「還好你有發現，不然發現的時候都要長香菇了」、「差勁，借車拔蘿蔔，不尊車主」、「那你會倒楣了，裡面有車神」。

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關鍵字：保險套,衛生紙,車震,爆怨公社

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