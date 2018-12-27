三重立委補選被點名　余天神回：叫李亞萍去選也可以

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民進黨立委高志鵬因為關說案被判刑定讞，依法須在3個月內進行補選。由於三重區是綠營鐵票倉，民進黨內部有意推舉新北市黨部主委余天，國民黨方面則搬出前立委朱俊曉；不過朱回應現階段沒有規劃，余天則半開玩笑地說，「如果妻子亞萍有意願，叫她去選也可以。」

▲余天幽默回應心目中的最佳立委補選人是妻子李亞萍。（圖／記者許逸群攝）

新北市三重選區立委高志鵬被控涉及關說，還收取50萬元的政治獻金，日前被最高法院駁回上訴定讞，依圖利罪判處4年6月有期徒刑，同時褫奪公權4年，留下1年以上的任期，依據選罷法規定必須在3個月內補選，加上三重區又是綠營票倉，傳出黨內人士力推余天，不僅是因為他曾擔任過該區立委，在九合一大選中也賣力輔選，是最適合的人，其他可能的人選還有市議員李余典、李坤城等。

不過，被問到是否會再戰三重區立委，余天26日簡短回應，雖然他本身沒有意願，但一切尊重黨中央決定，後續會再開會進行協調，「如果妻子亞萍有意願，叫她去選也可以」；而李坤城聽到這個消息也很驚訝，期盼黨中央能在尊重各方意見的狀態下，協調出最有可能勝選的人，目前不方便表態。

▲高志鵬涉貪汙案被判刑定讞。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨方面，呼聲最高的是前立委朱俊曉，還有朱立倫的子弟兵、前市府民政局長江俊霆。藍營新北市黨部主委李乾龍2016年曾與高志鵬競爭，後來以4萬票的差距落敗，他也直接點名朱俊曉是心目中的第一人選，勝選的機會也是最大的。

對此，目前人在日本參訪的朱俊曉透過電話回應，感謝李乾龍的推薦，只是現在尚未有參選的規劃，一切等到回國後再進行討論。而江俊霆也表示，感謝各界勸進，現階段不方便多做評論。

▼江俊霆追隨朱立倫多年，是朱最信任的左右手。（圖／翻攝自江俊霆臉書）