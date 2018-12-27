朱立倫選總統！命理師曝「殺破狼」運大好　唯一障礙是他

▲前新北市長朱立倫（左）一卸任立刻表態參選2020總統大選。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

國民黨九合一大勝，劍指2020總統大選。前新北市長朱立倫25日率先表態參選，引發關注。至於能否順利爭取總統大位？命理老師蔡上機認為，朱明年明年運勢大好，走「殺、破、狼」運，要成為藍營共主、從黨內勝出應不成問題，但台北市長柯文哲若參選，恐成為他總統路上最大障礙。

根據《蘋果日報》報導，命理師蔡上機以生肖紫薇分析，朱立倫是民國50年次，明年個人運勢屬牛，走「殺、破、狼」運，運勢大好，有望成為藍營共主，代表國民黨參選2020應該不是問題，不過他在「2019運勢最強政治人物」中只排名第二，與新任高雄市長韓國瑜並列，若欲參選恐得面臨柯文哲的威脅。

蔡上機說，柯文哲明年有國運趨勢加持，不僅是能穩定兩岸關係的人物，加上台灣正值非典型政治人物、非政黨政治時代，可說是形勢大好，頗有「亂世出梟雄」的機會。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者周書羽攝）

他進一步分析，柯文哲是民國48年次，個人運勢屬豬，面相屬火，明年集天時、地利、人和於一身，運走「皇太極」（順治皇帝父親，滿清入關前皇帝），在「2019運勢最強政治人物」中排名第一。

蔡上機認為，除非柯文哲不選2020、拱手將總統大位讓給朱立倫，否則朱立倫不僅可能與2020無緣，往後藍營共主更可能由韓國瑜出線。若要與其抗衡，唯有屬牛的朱立倫、屬雞的韓國瑜、屬蛇的王金平結盟，形成「三合」的藍營鐵三角，才有足夠戰力能與柯文哲一戰，進入勢均力敵、不相上下的態勢。

▲蔡上機認為，韓國瑜與朱立倫並列「2019運勢最強政治人物」第二名。（圖／記者吳奕靖攝）