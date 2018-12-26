蔡政府權力太大「賞味期縮短」　馬英九批：到哪都聽到民怨

▲馬英九《八年執政回憶錄》新書發表會。（資料照／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

前總統馬英九26日受訪表示，卸任後原以為可悠遊田園，沒想到哪都聽到民眾對當道抱怨，現在政治人物與政黨賞味期短，蔡政府就是因為「權力太大」，賞味期才會縮短。

外界關心是否角逐2020總統大選，馬英九在udn tv全球瞭望節目專訪表示，關鍵不是他是否執政，而是執政能不能解決人民的問題，「萬一真的又回來」，把政府維持很好才是真正該關心的事情。

馬英九透露，他卸任後原以為可悠遊田園，沒想到哪都聽到民眾對當道抱怨，民進黨在這次選戰慘輸，輸的程度甚至超過4年前國民黨，主因就是「民怨沸騰、民心思變」。

馬英九認為，現在政治人物與政黨賞味期短，因為當一個政黨大獲全勝就容易為所欲為，就像總統蔡英文要黨員謙卑，但結果卻剛好相反，就是因為「權力太大，不用白不用」，賞味期才縮短。

促轉會日前提出像改幣、撤銅像、儀隊的建議，馬英九反問，民進黨內都覺得這是當務之急嗎？他直言，民進黨推的《不當黨產條例》與《促轉法》都傷害台灣民主，有些人還說台灣民主是亞洲典範，他自己都覺得不好意思了。

至於這次選戰出現「韓國瑜現象」，馬英九分析，或許是民眾對傳統政治人物感到厭煩，但不代表在未來是常態，候選人也不應期待每次都遇到這樣的狀況，因為現在賞味期不一定很長，候選人更要戒慎恐懼，一步步走穩。

談到馬王政爭，有些人認為他的處理方式太著重法制、缺乏手腕，「我只有承認」，馬英九也強調，當初是希望建立一個立委行使職權不能關說司法的罰則規範，「我不是刻意要去打擊王金平，我真的沒有這樣的意思」。

馬英九也透露，當時副總統吳敦義也建議他不要這麼急，但就像處理太陽花學運，他自己的原則不會改變。馬英九強調，到現在他還是覺得有些大是大非基礎價值不能妥協，否則大家會覺得沒有原則與正義。