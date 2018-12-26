爆「柯文哲有心選總統」　陳景峻：他要看明年風向

▲陳景峻、柯文哲。（合成圖／記者屠惠剛、季相儒攝）

政治中心／綜合報導

立委補選戰開打，白色力量「柯家軍」陳思宇對戰民進黨對手何志偉，兩人26日首度在網路直播節目同台，節目播放前副市長陳景峻預錄的影片，陳景峻透露，若陳思宇勝出，將對台北市長對柯文哲大大加分，甚至對2020產生化學變化，柯文哲也在看，「他有這個心（指選總統），他要看明年風向。」

針對立委補選，陳景峻表示，白綠合作不成，藍綠白都有支持的候選人，所以現在只剩「各拚各的」，他認為，原本是民進黨留下的姚文智立委缺額，如果綠的還是贏了，代表選票結構還是穩定的，但如果陳思宇取得立委席次，「對柯市長大大加分，對2020會產生化學的變化。」

陳景峻表示，明年上半年政策、經濟或者民進黨內部的整理，都會對2020選戰有變化，依照目前的態勢，總統蔡英文應會繼續選，至於有沒有其他人選出來，就還要再觀察，柯文哲也在看，柯講過「他明年又會來做決定」，表示說「他有這個心，他要看明年整個風向。」

陳景峻分析，民進黨這4年的執政，柯市長認為有些政策沒有配合到，例如基隆捷運、前瞻計畫，柯不斷批評中央政策，甚至也講過陳菊在高雄負債，還有近日為大巨蛋槓上文化部，這些都會產生摩擦，而又沒有坐下來談；再加上兩岸的論述以及對主權的看法，雙方也都有不同解讀，深綠認為柯文哲比較偏向大陸，「恐怕未來隔閡會越來越深」。