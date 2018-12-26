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一個月走6閣員　黃創夏：賴清德想「賴」著不走？

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▲▼「2018年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮-賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

▲賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

民進黨在2018九合一大選中大敗，行政院長賴清德7日宣布暫不會辭職，但「時間到了」將率內閣總職。但隨著環保署、交通部、教育部等6閣員相繼請辭獲准，連政院秘書長也因為要選黨主席，即將從缺，使資深媒體人黃創夏提到，內閣支離破碎，賴清德是想進行「『賴』著不走」成語教學嗎？

賴清德在九合一大選之後提出請辭，卻獲得總統蔡英文慰留；隨後他又在選後檢討結果記者會上表示，民進黨不能敗不成軍，自己要留下來穩定政局，但時間一到，「我會堅定離開負起政治責任，率內閣總辭」，目前會全力以赴把事情辦好，代表在總辭前都不再會有小異動。至於時間點，賴清德則語帶保留「到時我再跟大家報告」。

但隨著時間過去，中選會主委陳英鈐於11月25日因為選舉亂象而下台，交通部長吳宏謀、農委會主委林聰賢、環保署長李應元在1日請辭獲准，教育部長葉俊榮則為了24日「勉予同意」管中閔擔任台大校長，於25日遞出辭呈，被賴清德火速簽准。

針對此事，黃創夏25日晚間在臉書上表示，促轉會主委、中選會主委、農委會主委、環保署長丶交通部長丶教育部長都出缺，秘書長也因為要選黨主席，即將出缺，內閣已支離破碎，賴清德還不總辭，是想進行「『賴』著不走」成語教學嗎？

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