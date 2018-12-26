影／說好不欠過年！借百萬元投資還不出　遭債主揪惡煞猛刺屁股

記者陳豐徳／新北報導

新北市一名許姓男子因為急用，日前向楊姓友人借了一百多萬元，但卻遲不歸還，楊姓友人心生不滿26日凌晨1時許找了3名友人在三重成功路上停車場堵人，等到許男出現後，楊男等人上前理論，其中一名犯嫌竟然持銳器刺傷許男，警方獲報到場時，犯嫌見狀迅速跳上車打算離開，但楊男卻逃逸不及，當場被依照傷害現行犯逮捕回派出所偵辦。

▲債主來不及上車逃逸遭警方依現行犯逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查，楊男與許男互相為殯葬業同事，11月10日許男向楊男借了192萬元去投資，雙方約定在過年前需還清款項，但許男還了12萬後就搞失蹤，引起楊男不滿；26日楊男找了另外3名友人，前往三重區成功路住處附近繞，希望能堵到人，經過巷內一處停車場是恰巧看到許男座車，於是就在停車場內埋伏。

楊男等人見狀，立即衝上前逼許男答應還清剩餘180萬元，雙方爆發拉扯衝突，過程當中楊男友人拿出折疊刀，朝許男臀部連刺3刀；轄區三重分局警員獲報趕抵時，楊男還來不及上車，當場被員警依照現行犯逮捕，訊後依照傷害罪嫌送辦，並將受傷的許男送醫，救治後並無大礙，將持續追緝其他3名兇嫌。

▼許男遭惡煞持摺疊刀刺傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

