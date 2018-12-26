　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉俊榮放行管中閔後　蔡英文「錯愕」首發聲：台大應面對最高標準檢驗

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼管中閔上任掀政治風暴。（圖／記者賴于榛、林敬旻、唐詠絮）

▲管中閔上任掀政治風暴。（合成圖／記者賴于榛、林敬旻、唐詠絮攝）

政治中心／綜合報導

教育部長葉俊榮日前「勉予同意」聘任管中閔擔任台大校長，隔日遭行政院長賴清德約見，同時請辭獲准，對此，蔡英文26日在臉書首度發聲，「我跟賴院長都相當錯愕」，台大是台灣最高學府，應面對社會最高標準的檢驗。

蔡英文表示，處理台大校長的遴選爭議，當然是教育部的權責，不過，身為執政團隊一份子，教育部長僅在記者會前一小時透過簡訊告知，也未遵照賴院長指示向總統報告，就逕自宣布決策，「我跟賴院長都相當錯愕，也讓許多國人感到不解，難以接受。」

蔡英文表示，台大校長的遴選案之所以引發社會高度爭議，關鍵就在台大校方和遴選委員會在過程中的種種瑕疵，包括：遴選委員會的企業代表，選擇企業獨立董事擔任校長，是否有利益迴避的問題？營利事業代表在國立大學校長遴選制度中所佔的比重，是否影響國立大學的自主性？以及，接受遴選的候選人，擔任企業獨董的資訊是否應該事先揭露等等。

蔡英文說，台大是台灣最高學府，理應面對社會最高標準的檢驗，監察院也已就本案提出糾正，但顯然台大校方和遴選委員會都置若罔聞；「面對大學自治，即使身為總統，對於校長的人選，也沒有置喙的餘地」，但她期待，「大學自治應該對程序正義有所堅持。」

蔡英文強調，無論是台大校長遴選的爭議，或是教育部長的決策，「都沒有所謂總統默許的問題」，這樣的操作無助於解決問題。她認為，政府在處理台大校長遴選爭議過程中，確實遭遇許多困難，例如現行制度並不周全，如果沒有校方積極配合，就容易落入無止盡的僵局，對此，政府會深切反省檢討，並虛心接受各界批評。

ET快訊
兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點「是死肥宅」秒遭心儀妹打槍
台灣首見！沉睡千年「百株紅檜木群」驚喜曝光　網友卻全哭了

關鍵字：管中閔,蔡英文,賴清德,台大

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜爭取放寬陸資買房　內政部打臉：16年前就開放了！

陳炳甫未辭議員　陳思宇又酸對手：「吃碗內看碗外」

快訊／花蓮3.8淺層地震「最大震度5級」　深度僅20.2公里

葉俊榮放行管中閔後　蔡英文「錯愕」首發聲：台大應面對最高標準檢驗

韓國瑜北上政院要錢　「一定要蓋」捷運黃線

影／全台首創開徵城市税　韓國瑜有前提：「觀光業脆弱」不開徵

韓國瑜27日北上參加行政院會　「守護」高捷黃線經費763億

影／韓國瑜小編再次合體出擊　下一站「祝賀大家開心過好年」

韓國瑜上班首日逛市政府　笑稱：「我主業拍照，副業當市長」

盧秀燕不排除廢止海水採礦MOU　卓冠廷：早已終止

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文

楊冪「離婚後訪談」首曝光！　談過去：再好再壞都跟我沒關係

《喜歡你時風好甜》剛開播就甜吻！　霸道總裁高瀚宇x可愛小職員陳芋米

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

謝霆鋒秒變「謝三歲」　把「這東西」放坐位....宋茜開門驚嚇慘叫

韓國瑜爭取放寬陸資買房　內政部打臉：16年前就開放了！

陳炳甫未辭議員　陳思宇又酸對手：「吃碗內看碗外」

快訊／花蓮3.8淺層地震「最大震度5級」　深度僅20.2公里

葉俊榮放行管中閔後　蔡英文「錯愕」首發聲：台大應面對最高標準檢驗

韓國瑜北上政院要錢　「一定要蓋」捷運黃線

影／全台首創開徵城市税　韓國瑜有前提：「觀光業脆弱」不開徵

韓國瑜27日北上參加行政院會　「守護」高捷黃線經費763億

影／韓國瑜小編再次合體出擊　下一站「祝賀大家開心過好年」

韓國瑜上班首日逛市政府　笑稱：「我主業拍照，副業當市長」

盧秀燕不排除廢止海水採礦MOU　卓冠廷：早已終止

兩軍混編模擬城鎮反恐　中印陸軍「攜手」聯訓成都落幕

東方神起「第三位成員」曝光　允浩：我們兩次大磨練「他」都在

徐州山寨公司「量身訂做」假檢測報告 一年偽造4000多份

救股價！南亞科買回逾3萬張庫藏股　執行率達30%　

大逆轉！越南逃脫客「152人有買回程票」　許高慶：應檢討觀宏專案

食人花豹衝廚房…媽媽面前拖走3歲童進森林　找到只剩「無頭屍」

韓國瑜爭取放寬陸資買房　內政部打臉：16年前就開放了！

影／大二期末「神仙考題」給金釵找對象　師：答案看專業水平

《Free Fire》新年狂歡派對開跑　限定模式、金幣經驗碎片加倍

影／HBL／光復球員輪流扮鬼臉　沖淡輸球低迷氣氛

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

政治熱門新聞

李婉鈺蹦出半球　網友羞喊：好深

直擊！郝龍斌、游淑慧獨處3小時

楊秋興新工作　兩岸小組副召集人

韓冰輸「小編這雙鞋」　網：超可..

余莓莓錄影哭崩：蔡英文別傷害我..

震撼彈　蔣月惠宣佈投入屏北立委..

10大正妹議員激吻女議員　牽手..

巡視果菜市場　韓國瑜：市場需改..

高嘉瑜和許淑華玩自拍　狂嗑甜食..

蔡英文曾說「管中閔讓他做就好了..

柯P就職前一天去哪？原來做這件..

楊秋興獲派任　兩岸小組副召集人

貓大爺午宴合照韓冰　焦點在深溝

游淑慧：與郝龍斌共事20年坦蕩..

更多熱門

相關新聞

非洲豬瘟一旦襲台　衝擊相關產值2千億

行政長賴清德26日到屏東縣新園鄉鹽漁港視察非洲豬瘟緊急防檢疫演習時表示，海巡署固然在打擊毒品犯罪，已有相當顯著的成果，但在面對非洲豬瘟防疫工作，「我們剛開始」；下午在崁頂鄉焚化爐再強調，非洲豬瘟侵襲台灣，將衝擊上、中、下游產值約2千億元，必須嚴待因應。

小英現身全國制霸街舞大賽

馬英九：蔡政府權力大　賞味期短

民調呼聲高！23.3％民眾支持陳其邁當行政院長

民進黨主席補選成立緊急應變中心

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

李婉鈺蹦出半球　網友羞喊：好深

許瑋甯爆「閃嫁1年星二代男友」劉又年！

曾莞婷「露粉紅暈」沮喪哭了！

越南團153人來台152人失蹤　公會曝損失金額

郭富城勾嫩妻放閃　右下角網看傻：認真嗎

咘咘勁敵出現！伊正女兒混血感萌翻

殺人割喉　福建公車挾持案增至8死

新一波冷氣團報到！跨年元旦全台濕冷

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！阮經天把她當工具人

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」

11年前被鈕承澤逼拍床戲！柯奐如「正視性侵」反擊了

謝忻斷開王少偉！十指緊扣「天菜正牌男友」❤

光陽靠「GP 125」打趴Gogoro

耶誕節排假看五月天！抽出門票崩潰

就職小禮「谷關空氣」　成本一瓶30元

更多

最夯影音

更多

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面