葉俊榮放行管中閔後　蔡英文「錯愕」首發聲：台大應面對最高標準檢驗

▲管中閔上任掀政治風暴。（合成圖／記者賴于榛、林敬旻、唐詠絮攝）

政治中心／綜合報導

教育部長葉俊榮日前「勉予同意」聘任管中閔擔任台大校長，隔日遭行政院長賴清德約見，同時請辭獲准，對此，蔡英文26日在臉書首度發聲，「我跟賴院長都相當錯愕」，台大是台灣最高學府，應面對社會最高標準的檢驗。

蔡英文表示，處理台大校長的遴選爭議，當然是教育部的權責，不過，身為執政團隊一份子，教育部長僅在記者會前一小時透過簡訊告知，也未遵照賴院長指示向總統報告，就逕自宣布決策，「我跟賴院長都相當錯愕，也讓許多國人感到不解，難以接受。」

蔡英文表示，台大校長的遴選案之所以引發社會高度爭議，關鍵就在台大校方和遴選委員會在過程中的種種瑕疵，包括：遴選委員會的企業代表，選擇企業獨立董事擔任校長，是否有利益迴避的問題？營利事業代表在國立大學校長遴選制度中所佔的比重，是否影響國立大學的自主性？以及，接受遴選的候選人，擔任企業獨董的資訊是否應該事先揭露等等。

蔡英文說，台大是台灣最高學府，理應面對社會最高標準的檢驗，監察院也已就本案提出糾正，但顯然台大校方和遴選委員會都置若罔聞；「面對大學自治，即使身為總統，對於校長的人選，也沒有置喙的餘地」，但她期待，「大學自治應該對程序正義有所堅持。」

蔡英文強調，無論是台大校長遴選的爭議，或是教育部長的決策，「都沒有所謂總統默許的問題」，這樣的操作無助於解決問題。她認為，政府在處理台大校長遴選爭議過程中，確實遭遇許多困難，例如現行制度並不周全，如果沒有校方積極配合，就容易落入無止盡的僵局，對此，政府會深切反省檢討，並虛心接受各界批評。