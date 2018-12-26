蘇貞昌回鍋接閣揆　蔡英文仍有迴廊談話制衡行政話語權

▲蘇貞昌、蔡英文。（圖／記者屠惠剛、周書羽攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長蘇貞昌傳出回鍋接閣揆，不過據黨政人士指出，其實總統蔡英文跟蘇貞昌因為宇昌案，關係一度降到冰點，而蔡英文選後開啟的迴廊式談話，就是要掌控行政院的話語權，如此一來，即使蘇貞昌接任閣揆，蔡英文也不會被蘇貞昌牽著鼻子走。

黨政人士透露，蔡英文和蘇貞昌因為宇昌案關係鬧僵，不過在選戰時期，蔡英文仍放下恩怨幫忙蘇貞昌站台輔選，這對兩人的關係來說有很大的突破。雖然傳出蘇貞昌要接行政院長，不過黨政人士認為，這不代表兩人已經放下仇恨。

黨政人士分析，蔡英文在敗選後開始迴廊式談話，目的就是要掌控行政院的發語權，即便外界認為蘇貞昌跟蔡英文不合，但也藉此能互相制衡。

據了解，行政院秘書長卓榮泰參選黨主席後，黨內已經開始啟動布局，包括部分縣市一級主管在內的蘇的子弟兵，也紛紛請辭或未上任，日前已在政壇傳得沸沸揚揚，蘇內閣上任已經呼之欲出。

對此，行政院發言人Kolas Yotaka受訪指出，閣揆的任命是總統的權責，行政院沒有回應。

蘇辦則回應，沒有這回事，此外，有近蘇人士透露，今日碰到蘇貞昌還有聊到這件事，但蘇態度明確，就是支持賴清德院長。