新北三重立委補選若推陳景峻　將成為2020白綠合作指標

▲陳景峻是柯文哲與民進黨之間的潤滑劑。（合成圖／記者屠惠剛、季相儒攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲與民進黨從過去「白綠合作」走向分裂，北市立委補選各推人選，但民進黨立委高志鵬因關說案被判刑4年6月、褫奪公權4年，等於丟掉立委資格，依法須在3個月內進行新北市三重立委的補選，若白綠雙方共推前台北副市長陳景峻參選，將成為2020總統大選白綠合作指標。

三重向來是民進黨鐵票倉，立委單一選區兩票制實施以來，國民黨從未獲勝過，但近年來鐵票區逐漸鬆動，2012年高志鵬拿下9萬6000多票，險勝國民黨對手李乾龍約2000票。

2016年政黨輪替，民進黨奪回執政權，但高志鵬也只拿下9萬5000多票，不增反減；以往民進黨候選人在三重至少會贏國民黨數萬票，但2018新北市長選舉，蘇貞昌得票10萬823票，只贏國民黨對手侯友宜不到900票。

▲高志鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）

民進黨內部有意推舉新北市黨部主委余天，他雖曾在三重區獲勝，但大環境對民進黨不利，加上國民黨聲勢上漲，若推出余天可能失守鐵票區。

被問到是否會再戰三重區立委，余天26日以簡短回應，雖然本身沒意願，但一切尊重黨中央決定，後續會再開會進行協調，「如果妻子亞萍有意願，叫她去選也可以」。

若白、綠雙方釋出合作善意，共推與白綠關係良好的陳景峻，對民進黨而言，這次立委補選可成為修補關係的契機，且一旦勝選，也為2020白綠合作奠基。