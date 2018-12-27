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2020總統大選最新民調：柯文哲支持率41％　藍綠邊緣化至少輸13％

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▲▼新北市長交接典禮，卸任市長朱立倫致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲朱立倫宣布參選2020總統。（圖／記者林敬旻攝，下同）

政治中心／綜合報導

民進黨在九合一大選中慘敗，如何迎戰2020總統大選成為選後的熱門話題之一。在最新的民調結果中，藍綠對決明顯是前新北市長朱立倫大勝總統蔡英文及行政院長賴清德，但如果台北市長柯文哲也投入選戰，支持率有可能領先兩黨參選人13%以上，朱、蔡、賴3人都會立即被「邊緣化」。

根據《聯合報》27日公布的最新總統大選民調顯示，雖然民進黨、國民黨都尚未有明確的人選，但分析各種可能的組合，綠營如果支持蔡英文連任，只能戰勝吳敦義（支持率差距9%）一人，面對張善政、馬英九、王金平以及朱立倫（差距最大34%）都有可能輸，若改由賴清德出馬，依舊與朱立倫有15%的差距；不過，要是柯文哲也投入選戰，不論和誰對戰支持率都維持在41%以上，藍綠兩黨的最有優勢的3位人選瞬間都被邊緣化，差距至少都是13%起跳。

至於柯文哲究竟會不會投入2020總統大選，前副市長陳景峻在為網路直播節目預錄的影片中提到，如果立委補選「柯家軍」陳思宇勝出，會對柯市長是大大加分，甚至對2020也會產生化學變化，「他有這個心（指選總統），要看明年風向。」

▲▼總統蔡英文針對非洲豬瘟及時事發表迴廊談話。（圖／記者林敬旻攝）

▼▲外界普遍認為，民進黨若想挽回局勢，2020蔡英文勢必得禮讓柯文哲出來選總統。

▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨前立委邱毅25日則在臉書提到，民進黨2020大選是否還有活路，唯一的解套方式就是與柯文哲合作，蔡英文要禮讓，拱柯出來選總統；而藍營方面，朱立倫雖然對上蔡英文、賴清德都有明顯優勢，卻難敵柯文哲，命理老師蔡上機認為，朱明年運勢大好，走「殺、破、狼」運，要成為藍營共主、從黨內勝出應不成問題，但柯若參選，恐怕會成為他總統路上最大障礙。

就連指資深媒體人陳文茜也在政論節目《新聞深喉嚨》直指，想贏國民黨，民進黨2020就得召柯文哲當總統。但柯本人被問到「什麼時候換你（選總統）」，連忙回應，「不要再害我，我常說我們聽聽就好，聽完以後笑一笑這call in節目，笑一笑就好。」

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關鍵字：柯文哲,蔡英文,賴清德,朱立倫

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