非洲豬瘟傳入中國　俄反限制進口中方飼料和添加劑

▲為防堵非洲豬瘟疫情傳入國內，俄羅斯限制進口中國所有種類的飼料和添加劑。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟在中國持續擴散，俄羅斯也決定限制進口中方的飼料和添加劑，但經過非洲豬瘟病毒消毒處理的飼料除外。針對俄方大動作地「切割」，有陸媒質疑，病毒的源頭可能正是來自俄國的進口豬肉，因為最早在瀋陽出現的非洲豬瘟病毒基因序列，完全與俄羅斯和波蘭等國家發生的病毒序列相同，足以證明病毒是來自俄羅斯或東歐等地區。

俄羅斯聯邦動植物衛生監督局宣布，各海關自14日起，限制從中國進口所有種類的飼料和飼料添加劑。外界解讀，俄方的舉措是要防堵中國的疫情傳入國內。不過早在8月瀋陽剛爆發非洲豬瘟，當時就有陸媒臆測，病毒可能來自進口的俄羅斯豬肉。由於中美貿易戰陷入僵局，中國停止進口美國豬肉，目標轉向俄羅斯，不過俄方當時正遭遇非洲豬瘟肆虐。

▼大陸多地的養豬場加強消毒措施。（圖／CFP，下同）

另有大陸專家表示，非洲豬瘟傳入國內的途徑，可能是有民眾在世足賽期間前往俄羅斯看球，順便購回攜帶病毒的肉品，這些肉品未能全部食用，剩下的充當餿水餵養生豬，因此才會引發疫情。針對陸方的「臆測」，部分俄媒強調，俄國遠東和西伯利亞地區的非洲豬瘟疫情「可能」是進口中國飼料和添加劑所致。不過中俄目前只是各說各話，均未提供足夠的證據替自己辯護。

非洲豬瘟的傳播途徑包括發病豬和感染豬的排泄物、分泌物、豬肉及相關製品，以及感染的運輸車輛、飼料、人員、衣物、鞋子等，尤其受到感染豬隻的移動更會加速疫情的擴散。根據大陸官員介紹，國內已查明的非洲豬瘟疫情，主要有3項傳播原因，一是異地調運（占全部疫情的17%），二是廚餘餵食（佔40%），三是車輛及人員攜帶病毒卻沒有徹底消毒（佔43%）。