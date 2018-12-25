圖／緊緊握住侯友宜　新北將成朱立倫選總統最強後盾

▲緊緊握住侯友宜，朱立倫選總統準備全省走透透。（組合圖／記者林敬旻攝）



記者羅婉庭、徐政璿／新北報導

新北市長侯友宜已正式接任，也被外界認為未來將是朱立倫角逐2020總統大位的強力後盾；黨內人士也證實，朱立倫團隊辦公室已著手籌備，預計明年初會底定，將展開「總統規格」行程、跑透全台及出國訪問；在25日交接典禮上，朱、侯互動頻頻，兩人多次緊緊握手，傳承與合作的意味十分濃厚，新北市府預料也將成為朱立倫競選總統的最強後盾。

在未來的幾天，侯友宜接下朱立倫八年時間已打好地基的新北市，而朱立倫團隊已經著手處理「總統層級」的辦公室，預計最快在明年一、二月組織完成，目標會規劃環繞全台的下鄉行程，用意在傾聽民意、走訪基層，更不排除要出國參訪，依角逐總統大位，慣例會走訪美方也都可能是考量。

侯友宜今後將承擔四百萬新北市民託付的責任，典禮上的致詞也頻頻提到提拔、重用他的朱立倫，他表示，新團隊一定全力以赴為市民打造一個安居樂業的國際城市；對於這裡很熟悉，跟著朱立倫的七年時光學習很多，與團隊努力打拚建設，改變這座城市。

朱立倫則說，侯友宜就任，第一天就會上手、第一天就會跟大家一起上工，「今天也是我成為市民的第一天，會與大家一起呼吸、一起工作、一起成長」，用新北的建設經驗推展到台灣每個角落，讓台灣更幸福、更平安、充滿希望。未來將繼續為台灣打拚、與國際接軌，尋找解決問題的方法，並強調「以新北市施政經驗推廣到全國」。

▲新北市長交接典禮，卸任市長朱立倫與新任新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

朱立倫受訪表示，他將投入2020年總統選舉，但會先展開學習之旅，走訪台灣各地或國外聽聽大家的意見，尋找解決台灣問題、與國際接軌和與國際競爭的方法；他的發言與未來計畫都是總統級的角度。朱立倫也透露，前新北市民政局長江俊霆及前新聞局主任秘書黃詩婷都將加入他的競選團隊；競選辦公室及媒體聯繫群組，都將在朱立倫帶家人旅行歸國後成立。

朱立倫與地方已連線作戰態勢，在黨內氛圍上，包含侯友宜的新北、林姿妙的宜蘭、盧秀燕的台中團隊、張麗善的雲林團隊、韓國瑜的高雄團隊。

在人口數量的部分，光是新北市就佔有四百萬、台中市三百萬、高雄市三百萬，過去朱立倫在故鄉桃園縣留下的政績，也有可能撼動選民投下神聖的一票，而桃園縣人口也高達兩百多萬；他的妻舅高育仁在南台灣的影響力也不容小覷。

藍營這些年的時間，形成了朱、馬、王、吳「四個太陽」，為2020年總統大選加溫；而鬧得沸沸揚揚的「黨內初選」，黨主席吳敦義到底將如何制定遊戲規則，藍營人士分析，吳越傾向「民調＋黨員投票」，甚至「黨員民調」，反而會給朱立倫出來參選的正當性。

他進一步說明，原因是大家會覺得「吳敦義在刻意操弄」，導致黨內對朱立倫的支持度反而增加，加上這次九合一大選中吳敦義失言引起負面風波、候選人紛紛閃避不與其同台。台灣民意基金會24日的民調報告，針對國民黨內較可能參選總統的人有三位，吳敦義、王金平與朱立倫。「在這三個人當中，您會支持誰代表國民黨參選總統?」，結果顯示，朱立倫有高達54.3% 的支持率。

藍營2020派誰出馬能獲較高支持率，民調結果發現，54.3%支持朱立倫，25.5%支持王金平，6.5%支持吳敦義，13.6%沒意見、不知道、拒答。換言之，在台灣的成年人中，明顯超過半數的人支持朱立倫代表國民黨參選總統，4分之1的支持王金平，遠低於1成的人支持吳敦義，大大增加朱立倫參選的氣勢。