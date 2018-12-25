　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

圖／緊緊握住侯友宜　新北將成朱立倫選總統最強後盾

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼緊緊握住侯友宜 朱立倫選總統準備全省走透透。（圖／記者林敬旻攝）

▲緊緊握住侯友宜，朱立倫選總統準備全省走透透。（組合圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭、徐政璿／新北報導

新北市長侯友宜已正式接任，也被外界認為未來將是朱立倫角逐2020總統大位的強力後盾；黨內人士也證實，朱立倫團隊辦公室已著手籌備，預計明年初會底定，將展開「總統規格」行程、跑透全台及出國訪問；在25日交接典禮上，朱、侯互動頻頻，兩人多次緊緊握手，傳承與合作的意味十分濃厚，新北市府預料也將成為朱立倫競選總統的最強後盾。

在未來的幾天，侯友宜接下朱立倫八年時間已打好地基的新北市，而朱立倫團隊已經著手處理「總統層級」的辦公室，預計最快在明年一、二月組織完成，目標會規劃環繞全台的下鄉行程，用意在傾聽民意、走訪基層，更不排除要出國參訪，依角逐總統大位，慣例會走訪美方也都可能是考量。

侯友宜今後將承擔四百萬新北市民託付的責任，典禮上的致詞也頻頻提到提拔、重用他的朱立倫，他表示，新團隊一定全力以赴為市民打造一個安居樂業的國際城市；對於這裡很熟悉，跟著朱立倫的七年時光學習很多，與團隊努力打拚建設，改變這座城市。

朱立倫則說，侯友宜就任，第一天就會上手、第一天就會跟大家一起上工，「今天也是我成為市民的第一天，會與大家一起呼吸、一起工作、一起成長」，用新北的建設經驗推展到台灣每個角落，讓台灣更幸福、更平安、充滿希望。未來將繼續為台灣打拚、與國際接軌，尋找解決問題的方法，並強調「以新北市施政經驗推廣到全國」。

▲▼新北市長交接典禮，卸任市長朱立倫與新任新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長交接典禮，卸任市長朱立倫與新任新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

朱立倫受訪表示，他將投入2020年總統選舉，但會先展開學習之旅，走訪台灣各地或國外聽聽大家的意見，尋找解決台灣問題、與國際接軌和與國際競爭的方法；他的發言與未來計畫都是總統級的角度。朱立倫也透露，前新北市民政局長江俊霆及前新聞局主任秘書黃詩婷都將加入他的競選團隊；競選辦公室及媒體聯繫群組，都將在朱立倫帶家人旅行歸國後成立。

朱立倫與地方已連線作戰態勢，在黨內氛圍上，包含侯友宜的新北、林姿妙的宜蘭、盧秀燕的台中團隊、張麗善的雲林團隊、韓國瑜的高雄團隊。

在人口數量的部分，光是新北市就佔有四百萬、台中市三百萬、高雄市三百萬，過去朱立倫在故鄉桃園縣留下的政績，也有可能撼動選民投下神聖的一票，而桃園縣人口也高達兩百多萬；他的妻舅高育仁在南台灣的影響力也不容小覷。

藍營這些年的時間，形成了朱、馬、王、吳「四個太陽」，為2020年總統大選加溫；而鬧得沸沸揚揚的「黨內初選」，黨主席吳敦義到底將如何制定遊戲規則，藍營人士分析，吳越傾向「民調＋黨員投票」，甚至「黨員民調」，反而會給朱立倫出來參選的正當性。

他進一步說明，原因是大家會覺得「吳敦義在刻意操弄」，導致黨內對朱立倫的支持度反而增加，加上這次九合一大選中吳敦義失言引起負面風波、候選人紛紛閃避不與其同台。台灣民意基金會24日的民調報告，針對國民黨內較可能參選總統的人有三位，吳敦義、王金平與朱立倫。「在這三個人當中，您會支持誰代表國民黨參選總統?」，結果顯示，朱立倫有高達54.3% 的支持率。

藍營2020派誰出馬能獲較高支持率，民調結果發現，54.3%支持朱立倫，25.5%支持王金平，6.5%支持吳敦義，13.6%沒意見、不知道、拒答。換言之，在台灣的成年人中，明顯超過半數的人支持朱立倫代表國民黨參選總統，4分之1的支持王金平，遠低於1成的人支持吳敦義，大大增加朱立倫參選的氣勢。

▲▼新北市長交接典禮，卸任市長朱立倫與新任新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
一出場就鳥獸散！越南團152人失蹤　旅行公會曝損失金額
來台越南團爆史上最大脫逃事件！152人落跑「只剩領隊1人」
排除非洲豬瘟！花蓮大排棄置死豬　農委會：最高罰100萬

關鍵字：2020總統大選,朱立倫,侯友宜

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北地標從「竹筍」變耶誕城　朱立倫感謝市民：侯友宜第一天就會上手

朱立倫競選總統辦公室將成立　江俊霆、黃詩婷入競選團隊

交接典禮／勝選後蔡英文來電　恭賀侯友宜自爆6字回應「不要充滿政治」

卸任／朱立倫邁向2020　現場群眾大暴動包圍他高喊：總統好！

交接典禮／戶外舉行「風雨無阻」侯友宜：一定為新北拚一個好日子！

馬推薦張善政給朱立倫當副手？ 朱：他是非常優秀的人才

「朱侯同框」唱聖誕歌　侯友宜：我在上帝的祝福下找到明天的新工作

倒數19h／市府員工齊喊「總統好！」朱立倫不捨：這份感情不會因卸任改變

朱立倫跑遍整棟市府致謝同仁　突然「抽考市政進度」局長傻眼

影／淡海輕軌傳訊號異常停駛！捷運局：「遇狀況有SOP」收集缺失、持續改善

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

陳水扁以「我看錢最輕」駁馬英九 網友狠酸：海珊最不愛打仗！

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

不要丟！谷關空氣瓶還能二次利用　童仲彥最環保建議「請到醫院驗尿」

柯P唱嗨了飆歌8曲！會議長「閉門聊天」20分鐘　餐會綠議員只來兩個

圖／緊緊握住侯友宜　新北將成朱立倫選總統最強後盾

沒人理的地方阿北...柯P飆唱三曲　台下忙敬酒

展現新南向情誼　外交部捐50萬美元助印尼海嘯賑災

朱立倫宣布選總統　吳敦義得知後「只說一句話」

教育部已行文到台大！同意葉俊榮辭　行政院：管中閔案不會改變

馬英九出書替2020鋪路？　蕭旭岑：他卸任就想寫回憶錄了

王義川期許做「機車立委」　提照顧機車族三政見

台南議長選舉綠倒戈　段宜康：藍黑結合從李全教就開始　

名導收「死亡威脅」！電影完成後…倖存年輕人崩潰痛哭

請朋友「大笑三聲，送我上路」　南大教授灑脫的臨終致謝信

熊大Le Creuset來了！台灣香港限定7款超萌餐具噴發少女心

爆米花／陽岱鋼學弟楊成源投8局失1分　綺麗珊瑚逆轉勝

豬年到　台銀豬年紀念金銀幣上架

那些年我們一起寵的女孩　34位男大生幫唯一班花浪漫慶生

日本奧多摩町「屋比人多」如鬼城　老外定居15年也能免費送房

暖又軟！女友是「肉肉女孩」5大優勢甜炸　網友淚灑：太中肯了

「蜘蛛人」安德魯爆熱戀芮塔歐拉！　聖誕前夕「勾手逛街」0遮掩放閃

不准在微信發「聖誕快樂」？　雲南網警：謠言！

長腿妹穿越馬路遭撞倒在地！ 起身「華麗一甩」竟先顧髮型

政治熱門新聞

全國正副議長名單1次看　綠僅3..

蔡英文砲轟葉俊榮讓大家措手不及

柯P就職「超極簡風」　15萬搞..

韓國瑜砍花媽政績：輕軌二期一定..

「神力女超人」白色旗袍亮相　曲..

許淑華蟒紋旗袍秀辣腿　韓冰酒紅..

童仲彥體驗色情按摩：哇靠！她真..

韓冰鏤空洋裝秀美腿　許淑華蕾絲..

Live／韓國瑜就職！　愛之船..

韓國瑜：高雄人流多就抽稅

民進黨議長僅拿1席　網：島嶼輸..

快訊／勉予同意管中閔上任　賴清..

一定不會忘記市民託付！韓國瑜就..

把爸爸借給高雄！　韓冰：不要辜..

更多熱門

相關新聞

朱立倫宣布選總統　吳敦義得知後「只說一句話」

新北市長朱立倫25日在就職交接典禮時宣布，將投入2020總統大選。對此，國民黨黨主席吳敦義得知後一時講不出話，最後才擠出了一句「我不知道」。

朱立倫角逐2020總統　王金平回應了

陳文茜：民進黨找柯P合作才會贏

羅智強籲國民黨3月底前完成初選

新北地標「竹筍」變耶誕城　朱立倫：侯友宜就任第一天就會上手

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

少年賣腎換iPhone　7年後帥氣模樣全毀

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

滴妹「史上最大尺度」曝上空畫面

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

花蓮爆豬隻集體死亡　遭養豬戶丟棄在河邊

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

應采兒現身嬰兒用品店　網：肚子好大

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

全國正副議長名單1次看　綠僅3席

交換禮物下限50元！他「掏2張鈔票」網吐了

帕布颱風最快周四生成　跨年連假全台濕涼

蔡英文砲轟葉俊榮讓大家措手不及

企鵝妹考上台大！　亮出學員證

柯P就職「超極簡風」　15萬搞定不邀貴賓

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻轉人生

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面