遴選過程有瑕疵　台大學生會要管中閔落實對校園議題的主張

▲教育部宣布同意聘任管中閔擔任台大校長，台大學生會表示，此次遴選過程中有關利益迴避與教授兼職之疑義，沒有全面與確實的補正。（圖／記者唐詠絮攝）

生活中心／綜合報導

台大校長遴選案，經過11個多月終於有結果，教育部長葉俊榮24日宣布「勉予同意」台大聘任管中閔教授為校長，晚間，台大學生會發出1100字的聲明，要求管中閔上任第一件事先落實校園議題、對學生作為校園主體的主張。

▲台大學生會聲明談至台大校長當選人管中閔聘任案。（圖／翻攝台大學生會 NTUSA臉書）

台大學生會聲明全文：



今日，教育部同意聘任管中閔教授為臺大新任校長，對此臺大學生會尊重教育部作為國立大學校長聘任的主管機關之決議；但仍須重申，學生會認為此次遴選過程中有關利益迴避與教授兼職之疑義，並未全面與確實的補正，使得此次遴選程序仍存有瑕疵，而讓社會大眾對臺大遴選制度之公信力造成質疑。



同時，學生會重申一貫立場，校長遴選委員會二十一席委員中，僅有一席學生代表，學生因代表數不足而缺乏參與，使得臺大學生的聲音無法如實反應於遴選過程中，更甚校務會議代表進行校長候選人推薦投票時也未具完整資訊，且遴選法規中有關利益迴避之規定也未臻完善，進而產生此次遴選過程之瑕疵。



學生會在過去半年間已經多次呼籲校方，正視校務會議中學生的代表性缺乏問題，未來學生會將與其他校務會議學生代表商議，於校務會議之中提案增加學生代表於遴選過程中的席次。於此同時，也呼籲教育部作為校長遴選母法規之主管機關，應正視國立大學校長遴選中的制度性問題，並重視學生於遴選過程中「被消失的聲音」、增加學生代表席次，以完備相關法規。



於1月5日至今三百多日，臺大校務發展與學生權益議題也因校方看守狀態而延宕，眾多學生相關議題也被擱置：於校內仍有多於兩千名學生申請宿舍卻未有床位得以安居，部分老舊宿舍仍有天花板剝落的危機；綜合體育館與舊運動場館的經費分配仍待商榷，體育場地仍擁擠且不敷使用，再者，由學生會性別工作坊提倡已久的「性別友善宿舍」仍在過去校方看守團隊的消極與搪塞中未有明確進展。此外，服務學習、英文畢業門檻雖有改革，但離學生會所倡議之廢除、落實多元學習之目標仍有一段落差。

校長遴選爭議迄此僅能說暫告一段落，許多制度面的改革仍須各方重視及努力。臺大學生會也必須提醒管中閔校長：在去年「校長，給問嗎？」議題立場表態之中，管中閔校長所承諾處理的校務議題，包含臺大校務基金應對高污染產業撤資、降低校內非典型僱用比例，並建立校內文資開發爭議處理機制等主張，應盡速落實。基於捍衛學生最大權益之立場，臺大學生會在此慎重呼籲並期待管校長能履行其承諾，並積極的與臺大三萬三千名學生溝通，以落實自己在遴選期間對校園議題、對學生作為校園主體的主張。



學生會過去積極指出本次遴選的瑕疵，並多次要求校方就制度層面改善，避免再次的遴選爭議，此態度不會因為教育部同意聘任管中閔教授而有所改變，同時，許多校園空間、議題的改善及推進，亦待新校長和行政團隊的積極推動。學生會未來亦會以相同的監督力道，以一貫秉持之立場，即在不同的制度環境下，盡力伸張學生權益及為學生發聲。持續在校園內外為學生發聲、持續與校方溝通落實對學生權益的保障、持續以學生主體出發爭取最大的福祉。

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