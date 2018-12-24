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快訊／台大有校長了！　教長葉俊榮：「勉予同意」聘任管中閔

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▲台大校長當選人管中閔。（圖／本報資料照）

▲台大校長當選人管中閔。（圖／本報資料照）

生活中心／台北報導

教育部24日下午3時針對台大遴選進行說明，教育部長葉俊榮表示，從7月16日來到教育部，看到台大校長案是一個非常嚴重的僵局，台大遴選案的爭議有兩個，包含管教授擔任台科大獨立董事、核可的時間有落差，希望遴選會積極處理，考慮到程序瑕疵要處理很重要，衡量台大學生權益、高校發展，社會紛擾糾解，所以決定勉予同意管中閔教授擔任台大校長

葉俊榮說，但是台大在三個月內，針對此次遴選過程當中，產生程序瑕疵，全盤做程序檢討報告，除對外做說明，也必須向教育部報告。針對外界質疑陽明大學校長同樣有獨董等遴選程序爭議，教育部是否有不同立場，葉俊榮也說，必須比照台大在三個月內提出檢討報告。

希望挺管、拔管能隨著2018（年）而消逝！」葉俊榮表示，教育部始終沒有否認管教授為台大校長當選人的資格，但這件事情從法理上就是行政程序瑕疵，遴委會怯於處理，處理不夠到位，引起社會各界的激盪，最後變成管上、管下的議題，這是相當不幸的，應該回歸真正法律程序上的正軌，把大學自治的內涵說明清楚。

葉俊榮說遴委員沒有開會，是用發聲明稿的方式，並強烈要求教育部聘任，「我們期待落空，請求開會的過程中，甚至跟召集人提議，若不方便開會，可請委員、教育部政次姚立德提案要開會。」現在已經不再期待遴委會開會了，拖這麼久，沒有辦法得到善意回應。

葉俊榮還說，仍要肯定當時的聲明裡，部分澄清程序上的部分瑕疵，「有做，但不夠完整」。他說，可以繼續期待，但台大校長代理這麼久，每多代理一天，感受到不捨、不應該，何況台大是高教的旗艦大學，所以該做決定要做決定，考慮到程序瑕疵要處理很重要，衡量台大學生權益、高校發展，社會紛擾糾解後，決定勉予同意管中閔教授擔任台大校長。

▲▼教育部長葉俊榮今天宣布，勉予同意管中閔擔任台大校長。（圖／記者洪巧藍攝）

▲教育部長葉俊榮24日宣布，勉予同意管中閔擔任台大校長。（圖／記者洪巧藍攝）

台大校長遴選委員會從1月5日選出教授管中閔為新校長，教育部認定遴選程序有瑕疵，發函請台大重啟遴選，但台大拒絕並提訴願。僵局持續至今超過11個月，經歷3任教育部部長，包括潘文忠、吳茂昆以及現在的葉俊榮。葉俊榮在剛上任時多次強調用「有溫度的溝通」方法尋找「第三條路」。

葉俊榮日前接受媒體訪問時說，台大校長遴選制度是社會面臨的一個僵局，要用耐心、善意、制度面去解決，不是單純「卡不卡」或「挺不挺」這種問題，也不是個人的問題。他說，遴選過程有瑕疪，就去面對它、處理它，希望台大遴委會能夠透過開會盡速處理遴選瑕疵，「其實就只有一步之遙」，如果能直接面對問題去處理，相信這樣的爭議沒有想像中困難。

▲台大校園。（圖／記者張一中攝）

▲台大經過11個月終於有校長了。（圖／記者張一中攝）

不過，針對教育部遲未核准當選人管中閔就任，監察委員包宗和與仉桂美認為，「教育部此舉已逾越憲法第162條適法性監督之範圍，嚴重斲傷政府信譽及大學自治精神。」二度糾正教育部。

台大自主聯盟日前也到教育部抗議，並遞交邀請書，希望葉俊榮親自到台大和師生面對面，葉俊榮當時承諾「期末考前會到台大說明，並開放所有關心該事件的師生一起參與，開直播也沒關係」。

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關鍵字：台大校長,台大校長遴選案,管中閔,管案,葉俊榮

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