管中閔終於可以上任！拖11個多月...「台大校長案」大事紀

▲教育部長葉俊榮宣布勉予同意管中閔擔任台大校長。（圖／教育部提供）

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針對台大校長遴選案，教育部長葉俊榮今（24日）天宣布勉予同意管中閔擔任台大校長。從今年1月初管中閔當選校長但無法上任至今，「卡管」案延宕11個多月，《ETtoday新聞雲》整理了相關資料，以下為全案大事紀。

1月5日，台大校長遴選委員會針對5位校長候選人進行投票，結果由中研院士管中閔勝出。1月9日，管中閔遭質疑除了教職還擔任台灣大哥大獨立董事，而身為台哥大副董的遴選委員蔡明興「有利益投票的嫌疑」。對此，遴委會表示，過程都採無記名投票，利益交換純屬臆測。1月10日，台大將校長遴選結果報請教育部聘任。

1月24日，教育部轉監察院函據訴遴選過程涉有瑕疵，要求台大校長遴委會詳予說明。1月25日，管中閔遭爆料檢舉，與暨南大學教授陳建良於中研院和台大舉辦「網路與貿易研討會」發表論文，卻涉嫌不當引用暨大碩士班學生的學位論文。1月26日，台大研究誠信辦公室會議認定該論文為「非正式學術論文」，因此不必討論管中閔是否涉嫌抄襲。1月31日，遴委會確認管中閔就任校長的資格沒有問題，以最急件送到教育部處理。

▲台大校長當選人管中閔被卡11個月。（圖／記者唐詠絮攝）

2月6日，教育部要求台大實質審查管中閔的學術倫理一案，並希望回函時間壓在過年前一天2月15日。2月9日，教育部又發公文要台大再調查，除了對第5次遴選委員會詳加說明之外，還要記錄清楚「是用多數決，或是共識決？」再補充出席委員的書面簽署、電子郵件等佐證資料，說明台哥大獨董的身分是不是有影響議決結果。

3月16日，管中閔被爆出未經同意，在大陸廈門大學任教。3月24日，台大召開校務會議，針對種種疑慮進行釐清，認定管中閔前往大陸都是參加國際會議、一般會議、講學、發表論文演講等，都是1至13天的短期行程，符合30天以下規定；不過，經過討論，最終決定管中閔相關5案全數擱置。

4月9日，「卡管」滿3個月，支持管中閔擔任校長的「大學自主聯盟」到北檢告發當時教育部長潘文忠、人事處長陳焜元瀆職。4月10日，教育部召開第一次跨部會諮詢小組會議釐清管中閔爭議。4月14日，潘文忠請辭獲准。4月19日，中硏院院士、東華大學前校長吳茂昆接任教育部長。

▲前教育部長潘文忠因為台大校長案下台。（圖／記者黃克翔攝）

4月25日，教育部召開第2次跨部會諮詢小組會議釐清管中閔爭議。4月27日，教育部召開會議後，宣布駁回台大校長聘任案。教育部裁決台大必須重啟遴選程序，對管中閔所提供的相關文件進行再檢視，在完整的推薦、遴選程序後，再依序報教育部。

5月4日，台大自主聯盟發起「新五四運動」，爭取校園自主。5月12日，因應教育部要求重啟校長遴選程序，台大召開臨時校務會議，結果相關提案遭否決，台大呼籲教育部儘速聘任管中閔擔任校長。5月29日，吳茂昆請辭獲准，任期41天，成為史上任期最短的教育部長。

▲前教育部長吳茂昆是任期最短的教育部長。（圖／記者翁嫆琄攝）

6月4日，台大委託律師提出訴願。6月9日，台大表示，訴願預計進行3至5個月，如果沒成功，將再提行政訴訟，如果還是失敗，不排除提大法官釋憲。

7月16日，新任教育部長葉俊榮上任。7月26日，消息指稱總統府已經拍板「台大重啟遴選，管中閔即可上任校長」，但遭到總統府駁斥。

8月2日，台大校長遴委會發表聲明，確認遴選過程無明顯重大瑕疵，要教育部應儘速依法聘任管中閔為台大新任校長。9月12日，葉俊榮要求遴委會召開會議，實質從管中閔等5位候選人中，從新依法進行遴選，依結果報請教育部聘任。

10月4日，台大校長遴委會函覆教育部，要求提出法源依據，否則難重啟遴選。12月11日，台大自主聯盟召開「還我校長 台灣教育不能等」記者會，提出「還我校長」口號，管中閔低調出席，坐在台下靜靜的聽。12月12日，葉俊榮指出，台大校長案其實沒有這麼複雜，希望遴選委員會能盡早開會，將這些程序過程上的瑕疵做釐清。12月24日，葉俊榮宣布勉予同意管中閔擔任台大校長。

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