管中閔終於能任台大校長　賀德芬氣炸狠批教部「精神錯亂」、「國恥」

▲賀德芬火大痛批今天是國恥日。（圖／翻攝賀德芬臉書）

記者許展溢／台北報導

教育部長葉俊榮24日下午3點舉行記者會，震驚各界宣布同意聘任管中閔為台灣大學校長，台大名譽教授賀德芬火大痛批，教導全國學生的教育部根本是精神錯亂，竟然帶頭違法，打從一開始都說了遴選程序有錯，繞了一大圈還是發了聘書，是不是以後都教學生「痞痞的」就好。

台大沒有校長將滿1年，葉俊榮卻選在今天宣布「勉予同意」管中閔擔任台大校長，只是台大必須在3個月內，針對此「程序上的瑕疵和爭議」等狀況進行檢討再向教育部報告。

▲賀德芬怒批葉俊榮講了一大圈哪裡不對，結果竟同意管中閔擔任台大校長。（圖／教育部提供）

賀德芬向《ETtoday新聞雲》記者表示，今天這場記者會葉俊榮前面講了30幾分鐘遴選程序哪裡有錯、哪裡有問題，管中閔哪裡也不對，也就是很清楚的知道校長遴選案有瑕疵，但沒想到後面神來一筆的說，同意管中閔擔任台大校長，賀德芬怒斥，教育部這種「我認輸」的行為，就像殺人了偷跑，法官審理程序不對，就不逮捕。

▲賀德芬氣到在臉書發文表示要罷免蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

賀德芬接著罵教育部根本也不知道此案哪裡違法，整個是精神錯亂，完全拿台大賭博，她並在臉書發文指出今天是「國恥日」要罷免總統蔡英文，她說葉俊榮和蔡英文都是台大法律系，教育部此舉完全丟臉，並問台大法律系之後還會接受葉俊榮回去教書？台大法律人又要怎麼看待這件事？

賀德芬說，按照此邏輯，台大前校長楊泮池當時因論文造假風暴的問題為什麼要解決？只是台大已近18個月沒正式校長，今年執政黨九合一選舉大敗，令人不免聯想教育部此時拋出「勉予同意」和政治有一定的關聯，賀德芬表示，自己不知道是否為選舉考量，但能說的是，這一切好像「選舉贏了就好」、「選舉就代表真理」。

▲ 賀德芬認為教育部突然同意管中閔任台大校長完全是帶頭違法。（圖／記者周書羽攝）

賀德芬指出，今天教育部突然帶頭違法舉動，讓很多藍營的人也不滿，教育部原本職責是教導全台學生，但現在這樣是不是以後老師們在課堂上教學生「痞痞的」就好了，並說此事將引起很多人不滿。

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