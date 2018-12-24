管中閔上任前夕　葉俊榮吐心聲：我做了勇敢的決定

▲教育部長葉俊榮24日宣布勉予同意管中閔擔任台大校長。（圖／教育部提供）

政治中心／綜合報導

教育部長葉俊榮24日宣布，「勉予同意」管中閔接任台大校長。對此，國民黨立委柯志恩表示，在記者會前夕有跟葉俊榮通電話，葉俊榮還告訴她「要做一個勇敢的決定。」

柯志恩提到，葉俊榮不希望社會遭受這麼多的紛擾，他知道一定會受到大家很多的批評；柯志恩認為，站在社會公義的一方，葉俊榮雖然會受到一些責難，但相信社會會還給他公道，「除了要稱讚葉部長，還能說什麼？」，並讚葉俊榮，真的做了一件很勇敢的事。

柯志恩批評，「拔管」歹戲都是因位政府高層的愚昧、蠻橫，不惜對法治與遴選程序的踐踏扭曲，重重斲傷大學自主的精神，也造成校園和社會紛擾不安，更重創政府的形象與公信力，希望民進黨記取拔管翻攪的傷害與教訓，還給大學自主的空間與尊嚴。

▲管中閔。（資料照／記者唐詠絮攝）

教育部記者會後，柯志恩在臉書發文，不信公理喚不回！並盛讚葉部長有溫度的溝通，在冷風中格外溫馨！峰迴路轉，柳暗花明，並對願給核聘的葉俊榮一句肯定：謝謝承擔、辛苦了！歷史會記住這一哩路！

台大校長遴選委員會從1月5日選出教授管中閔為新校長，教育部認定遴選程序有瑕疵，發函請台大重啟遴選，但台大拒絕並提訴願。僵局持續至今超過11個月，經歷3任教育部部長，包括潘文忠、吳茂昆以及現在的葉俊榮。葉俊榮在剛上任時多次強調用「有溫度的溝通」方法尋找「第三條路」，最後選在跨年前夕勉予同意。

▲立委柯志恩。（資料照／記者翁嫆琄攝）