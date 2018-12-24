教育部「勉予同意」！管中閔沉默　網友刷爆臉書瘋喊：恭喜校長

▲在教育部「勉予同意」後，管中閔還未對此作出回應。（圖／本報資料照）

政治中心／綜合報導

台大校長遴選案喧騰至今已將近1年，在歷經潘文忠、吳茂昆2任教育部長下台後，今（24日）終於有重大進展。教育部長葉俊榮今下午召開記者會，宣布「勉予同意管中閔擔任台大校長」，消息一出引發各界熱議，雖然管中閔本人至今仍未有正式回應，但臉書已經先湧入大批網友道賀，「恭喜管校長！」

「今天要做一個非常勇敢的決定！」國民黨立委柯志恩透露，記者會前曾致電葉俊榮，當他語帶保留，並未詳細說明，直到記者會後才得知教育部將同意管中閔上任台大校長。柯志恩在臉書上表示，卡管歷時至今已近1年，終於在今天畫下句點，「被壓制已久的大學自主終於可以掙脫政治枷鎖，抬頭挺胸、昂首闊步、迎向光明！」

但對於葉俊榮投下的這顆震撼彈，台大名譽教授賀德芬卻有不同看法，痛批葉俊榮在記者會時洋洋灑灑講了30多分鐘，指出遴選程序哪裡有錯、管中閔哪裡不對，沒想到最後卻神來一筆，同意管中閔上任，「教育部這種『我認輸』的行為，就像殺了人偷跑，法官審理程序不對就不逮捕！」怒轟教育部根本精神錯亂，更在臉書直指今天（24日）是「國恥日」。

雖然正反意見兩極，且在記者會後管中閔仍未做出正式回應，但臉書已經先湧入大批網友留言，「恭喜台大、恭喜管校長」、「恭喜管爺，我們贏了」、「恭喜老師，榮任台大校長。想說這句話等好久，超感動」、「校長好」、「遲來的正義，聖誕夜給管校長深深的祝福」、「感謝您忍辱負重、堅韌不拔，終於為大學自治及學術自由贏得了最後的勝利，台大終於有了校長，我等校友寄厚望於您，校長加油、台大加油！」

▼葉俊榮會前曾在電話中告訴柯志恩，「今天要做一個非常勇敢的決定！」（圖／教育部提供）

▼管中閔臉書湧入網友賀喜、祝福。（圖／翻攝管中閔臉書）