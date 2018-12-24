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管案有解！葉俊榮電話透露「要做一個勇敢的決定」

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 ▲▼教育部長葉俊榮24日宣布勉予同意管中閔擔任台大校長。（圖／教育部提供）

▲教育部長葉俊榮24日宣布勉予同意管中閔擔任台大校長。（圖／教育部提供）

生活中心／綜合報導

爭議多時的台大校長遴選案，教育部長葉俊榮今（24）日下午於記者會宣布「勉予同意管中閔擔任台大校長」。國民黨立委柯志恩透露，她會前曾致電葉俊榮，當時得到的回覆是「今天要做了一個非常勇敢的決定」，她非常肯定葉俊榮的決定，因為這不僅是台大校園自主的勝利，更是台灣民主法治與正義公理的彰顯。不過，行政院文建會前主委盛治仁則在臉書發文批評，選舉大敗後清理戰場說自己勇敢，只有「噁心」二字可以形容。

台大校長遴選委員會於今年1月5日選出管中閔擔任校長，卻遭到教育部不予聘任，中間還經過潘文忠、吳茂坤兩任部長下台，柯志恩說，葉俊榮7月接任後，就是要來妥善處理管案，每次在立法院碰到葉俊榮時他總是說「剩一步之遙」。

24日下午教育部開記者會談台大校長案，柯志恩會前打電話給葉俊榮，葉僅說「他今天要做了一個非常勇敢的決定」，但未說明詳細內容，後來得知教育部將同意管中閔上任，柯志恩認為葉俊榮真的做了一件很勇敢的事

柯志恩於臉書上PO文指出，歷時將近一年的「卡管」今天畫下句點，被壓制已久的「大學自主」終於可以掙脫政治枷鎖，抬頭挺胸、昂首闊步、迎向光明，這不僅是台大校園自主的勝利，更是台灣民主法治與正義公理的彰顯！恭喜台大在長期懸缺後，終於有了正式校長。

柯志恩肯定葉俊榮在沉重壓力下，秉持法律學者的良知與對公共事務正當的程序，勇敢做出一個關鍵性的正確決定。她指出，「拔管」歹戲皆因政府高層的愚昧、蠻橫，不惜對法治與遴選程序的踐踏扭曲，重重斲傷了大學自主的精神，也造成校園和社會紛擾不安，更重創政府的形象與公信力。希望民進黨記取「拔管」翻攪的傷害與教訓，還給大學自主的空間與尊嚴。

柯志恩也提到，葉俊榮有溫度的溝通，在冷風中格外溫馨！峰迴路轉，柳暗花明，我願給核聘的葉部長一句肯定：謝謝承擔、辛苦了！歷史會記住這一哩路！

不過，盛治仁對於「勇敢的決定」相當不以為然，他發文批評，如果是選舉前就作的決定，會鼓掌稱讚勇氣。現在選完大敗被迫退讓清理戰場，還要說自己勇敢，只有噁心二字可以形容。 

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