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住家黑一片、電話關機　台大準校長管中閔兒搖頭拒答爸去哪

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▲▼ 還我校長- 台灣教育不能等」管中閔出席 記者會照片,管中閔 。（圖／記者周書羽攝）

▲台大校長當選人管中閔，教育部24日宣布勉予同意聘任他為台大校長。（圖／記者周書羽攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部長葉俊榮24日下午宣布「勉予同意」台大聘任管中閔擔任校長，《ETtoday新聞雲》實際致電管中閔，手機關機，臉書私訊未讀未回，到他的住家樓下，只有見到兒子下樓倒垃圾，管中閔的委任律師律師俞百羽及俞大衛表示，他們是看媒體報導才知道此消息，而台大王姓博士生表示，管中閔目前在國外。

▲▼台大校長管中閔住家。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大校長當選人管中閔住家一樓外有媒體守候。（圖／記者崔至雲攝）

台大校長當選人管中閔的住家燈沒亮，管中閔的兒子和媳婦傍晚曾出現在一樓，管中閔兒子倒垃圾時，媒體上前詢問，但他只有搖頭沒說話。台大王姓博士生表示，管中閔人目前在國外，老師得知消息後，應該也需要沉澱幾天才會有些想法，早在教育部長宣布前，管中閔曾表示，有任何想法將等到上任後，再一起對外說明

▲▼台大校長管中閔住家。（圖／記者崔至雲攝）

▲據了解，管中閔教授目前人在國外，教育部宣布勉予同意這天晚上，住家燈沒亮。（圖／記者崔至雲攝）

監察院對於台大校長遴選案，今年10月曾發出通知書，約談管中閔到案說明，當時管以眼睛剛開刀為由請假未出席，據了解，監察院日前再度發出發公文要管中閔25日到監察院，管中閔的助理曾向媒體透露，他人在國外，預計25日將請假，不出席。

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關鍵字：台大卡管案,管中閔,教育部,葉俊榮,監察院

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