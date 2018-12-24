管中閔上任台大校長　遴委感謝：歷史會記載今天的人事物

▲台大終於有校長的，管中閔確定出任。（圖／本報資料照）

生活中心／採訪報導

教育部長葉俊榮24日宣布，「勉予同意」管中閔教授擔任台大校長，終結11個月的台大遴選爭議，但這個消息似乎也讓各界措手不及。台大校長遴委發言人袁孝維表示，遴委會尊重葉部長的發言，相信社會大眾自有公斷，非常謝謝大家一直以來對於依法行政與大學自治的支持，歷史會記載今天所發生的人事物。

教育部突然宣布發聘書給管中閔，對此管中閔的委任律師俞百羽及俞大衛表示，他們都是剛剛才接獲消息，正在收看教育部的直播，似乎對於教育部突然不再卡管感到意外。王姓博士生也表示，管中閔目前不在國內，他猜測老師得知消息後應該也需要沈澱幾天才會有些想法，但他透露，管中閔曾與他表示，有任何想法他將等到上任後再一同對外說明。台大主秘李心予也說，稍後有回應會再統一公布。

據了解，葉俊榮是24日下午在教育部記者會宣布此項消息。他解釋，教育部始終沒有否認管教授為台大校長當選人的資格，但這件事情從法理上就是行政程序瑕疵，遴委會怯於處理，處理不夠到位，引起社會各界的激盪，最後變成管上、管下的議題，這是相當不幸的，應該回歸真正法律程序上的正軌，把大學自治的內涵說明清楚。

▲葉俊榮24日在教育部宣布，勉予同意管中閔擔任台大校長。（圖／記者洪巧藍攝）

葉俊榮表示，遴委員沒有開會，是用發聲明稿的方式，並強烈要求教育部聘任，「我們期待落空，請求開會的過程中，甚至跟召集人提議，若不方便開會，可請委員、教育部政次姚立德提案要開會。」現在已經不再期待遴委會開會了，拖這麼久，沒有辦法得到善意回應。

葉俊榮指出，部分澄清程序上的部分瑕疵，有做，但不夠完整，只有兩條路，一是繼續期待，但台大校長代理這麼久，每多代理一天，感受到不捨、不應該，何況台大是高教的旗艦大學，所以該做決定要做決定，考慮到程序瑕疵要處理很重要，衡量台大學生權益、高校發展，社會紛擾糾解，所以決定勉予同意管中閔教授擔任台大校長。

不過，葉俊榮還說，台大必須在三個月內，針對此次遴選過程當中，產生程序瑕疵，全盤做程序檢討報告，除對外做說明，也必須向教育部報告。針對外界質疑陽明大學校長同樣有獨董等遴選程序爭議，教育部是否有不同立場，他也說，必須比照台大在三個月內提出檢討報告。

▲台大遴選爭議落幕。（圖／記者張一中攝）