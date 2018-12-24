2019元旦升旗典禮網路報名秒殺　鄭文燦要區所準備好現場報名

▲桃園市舉辦「翻轉桃園‧幸福起飛--桃園市2019年元旦升旗典禮暨健走」宣傳活動。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市2019年元旦升旗典禮，將於中壢區青埔高鐵特定區文中三停車場舉辦。市長鄭文燦24日出席中壢區公所舉辦的「2019年元旦升旗典禮暨健走」宣傳活動中指出，這項活動甫在網路受理報名即秒殺額滿，依以往經驗，現場會有許多民眾前來參加，因此叮嚀區所同仁「現場報名要特別準備好」。

鄭文燦表示，桃園市自升格以來，為提升運動風氣，促進市民強健體魄，每年都舉辦元旦升旗典禮及健走活動。今年活動在中壢區青埔高鐵特定區的文中三停車場舉辦，前幾天受理網路報名2000個名額秒殺額滿，而依以往經驗活動當天會有許多民眾前來參加。

▲桃園市舉辦「翻轉桃園‧幸福起飛--桃園市2019年元旦升旗典禮暨健走」宣傳活動。（圖／記者楊淑媛攝）

因此，鄭特別叮嚀區公所同仁，現場報名一定要特別準備好。另外，25日第二屆市長、市議員、區長都將就任，市議會也將選舉正、副議長，鄭文燦說，桃園將迎接一個新的時代開始，希望府會能更努力、更認真，完成市民的期待。鄭文燦也在會中宣布中壢區公所現任區長吳宏國表現佳，繼續留任。

據指出，2019年元旦升旗典禮暨健走活動，報名民眾在完成健走後，還可以獲得精美完走禮。除了健走外，活動中也邀請新興高中儀隊、黃于娟、陳芳語、小夢想樂團及新住民舞者等，提供多元豐富的舞台表演，並準備有東京雙人來回機票等102份摸彩好禮，等著大家在新年第一天將幸運帶回家！